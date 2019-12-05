Политика
РИА НовостиПутин заявил, что Россия не заинтересована в гонке вооружений
Россия не заинтересована в гонке вооружений и размещении ракет там, где их нет сейчас, заявил в ходе совещания по военной тематике президент РФ Владимир Путин.
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Путин: Только Макрон ответил на предложение ввести мораторий на распространение ракет
Комсомольская правда11:14
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Политика
В Кремле не ожидают «прорыва» после проведения «нормандского саммита»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ожидать прорыва в отношениях с Украиной после проведения "нормандского саммита".
Авто
В РФ появится обновленный Hyundai Solaris
Получена информация о том, что новый Hyundai Solaris 2020 года оборудуют электроприводом, а на заднем ряду для пассажиров будут предусмотрены дефлекторы обдува и USB.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым
Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Религия
В «новой церкви» Украины ждут возвращения раскольника Филарета
Глава "новой церкви" Украины "митрополит" Епифаний Думенко заявил, что ждет возвращения в свою церковную структуру раскольника Филарета Денисенко, так как он остается там "архиереем".
Наука
Создана ежемесячная противозачаточная таблетка
Общество
ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Политика
Новак не исключил встречу с Украиной и ЕК по газу на следующей неделе
Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.
Футбол
«Локомотив» хочет выкупить у «Интера» Жоау Мариу
«Локомотив» намерен выкупить у «Интера» права на полузащитника Жоау Мариу, сообщает Calciomercato.
Авто
В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы осудили на 3,5 года за неуплату налогов
В Ростове суд приговорил бывшего депутата Госдумы, гендиректора «Ростовского электрометаллургического завода» Вадима Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 490 миллионов рублей, сообщает СК по региону.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Политика
В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата
Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Политика
Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым
Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Экономика
«Газпром» продает «национальную безопасность Латвии»
Каждая сделка с акциями оператора ГТС Латвии – компании Conexus Baltic Grid – будет рассмотрена кабинетом министров, поскольку предприятие является важным для национальной безопасности, заявил министр экономики Ральф Немиро, передает tvnet.lv.
Энергетика
Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи
Ранее Александр Новак заявил, что стопроцентно выполнить условия сокращения добычи нефти России мешает увеличение производства газового конденсата, и вопрос о его исключения из расчетов будет поднят на заседании комитета ОПЕК+.