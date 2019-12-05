Россия не заинтересована в гонке вооружений и размещении ракет там, где их нет сейчас, заявил в ходе совещания по военной тематике президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что Россия не заинтересована в гонке вооружений

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