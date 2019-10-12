Российский лидер Владимир Путин, говоря о НАТО в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, заявил, что «когда инфраструктура военного блока приближается» к границам России, то у Москвы это «никакой радости не вызывает».

с чего всё началось

Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

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