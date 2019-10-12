Армия и оружие

ФАНФАНПутин прокомментировал приближение НАТО к границам России

Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.
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с чего всё началось

Путин оценил приближение «инфраструктуры НАТО» к границам России

Российский лидер Владимир Путин, говоря о НАТО в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, заявил, что «когда инфраструктура военного блока приближается» к границам России, то у Москвы это «никакой радости не вызывает».
RT на русском06:02

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Путин прокомментировал расширение границ НАТО

РИА Новости08:17

Путин заявил об обеспокоенности продвижением НАТО на восток

Российская газета07:23

Путин оценил приближение «инфраструктуры НАТО» к границам России

RT на русском06:02

Путин дал оценку приближению НАТО к границам России

Lenta.ru06:34

Путин заявил об угрозе от продвижения НАТО в сторону российских границ

Газета.Ru06:33

Путин заявил, что Россия обеспокоена приближением НАТО к своим границам

ТАСС06:19

Путин: Россия обеспокоена приближением НАТО к своим границам

Московский Комсомолец06:38
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Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

РИА Новости 08:13
Экономика

Акции «Яндекса» упали почти на 20%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала почти на 20%. По данным Московской биржи, на 18:00 она снизилась до 1882 руб. (на 19,12%).
Коммерсантъ вчера в 11:00
Теннис

Медведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае

В финале турнира в Шанхае Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче переиграл итальянца Маттео Берреттини.
Vprognoze.ru 12:38
Энергетика

Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

Политика США ненамеренно поучаствовала в укреплении российской экономики. Об этом пишет издание National Interest.
Известия 23:29
Армия и оружие

Путин призвал освободить Сирию от иностранных войск

ТВ Центр 07:35
Происшествия

В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов

RT на русском 13:26
Футбол

Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).
Чемпионат вчера в 18:19
Спорт

Евгений Ройзман финишировал в гонке IRONSTAR в Сочи. Он проплыл, проехал на велосипеде и пробежал 226 км

В июне Евгений Ройзман принимал участие в международном триатлоне IRONSTAR в Сочи, но там он преодолел 113 км — проплыл 1,93 км, проехал на велосипеде 90 км и пробежал 21,1 км. Он занял 555-е место в общем зачете, преодолев всю дистанцию за 6 часов 18 минут 28 секунд.
66.ru 14:54
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Единоборства

Непобежденный Усик дебютирует в новой категории

BFM.ru 09:26
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Кино

В США скончался актёр Роберт Форстер

Форстер был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Джеки Браун» Квентина Тарантино в 1998 году.
Говорит Москва 00:41
Политика

В США арестовали третьего связанного с Трампом выходца из СССР

Федеральный суд Сан-Франциско арестовал американского бизнесмена, выходца из Украинской ССР Андрея Кукушкина, обвиняющегося в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
РБК 21:41
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

Piter.tv вчера в 04:26
Армия и оружие

Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском 23:10
Армия и оружие

Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.
Lenta.ru 12:32
Общество

Панельная хрущевка оказалась самым большим «бизнес-центром» Москвы

«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечают специалисты «Такском», пишет РБК.
Известия 10 октября в 15:47
Музыка

«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге

Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Телеканал Санкт-Петербург 13:12
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован

Коммерсантъ 09:06
Политика

Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Армия и оружие

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

Газета.Ru 22:54
Здоровье

Мощная магнитная буря обрушится на Алтайский край

От геомагнитных возмущений страдает большинство людей, но многие попросту не замечают связи между плохим самочувствием и влиянием магнитных бурь.
Катунь 24 вчера в 22:45
Общество

В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма

REGNUM 19:00
Гаджеты

Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10

В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
Экономика сегодня 09:31
Происшествия

На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС вчера в 08:32
Происшествия

Школьник умер после укола врачей в Ленинградской области

В Ленинградской области умер 14-летний подросток после оказанной ему скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 14:29
Общество

Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам

Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Общество

Возраст с согласия: время выхода на пенсию по НПО ограничат сверху

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Известия 10 октября в 17:01
Политика

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
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