Армия и оружие
ФАНПутин прокомментировал приближение НАТО к границам России
Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.
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с чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин, говоря о НАТО в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, заявил, что «когда инфраструктура военного блока приближается» к границам России, то у Москвы это «никакой радости не вызывает».RT на русскомвчера в 06:02
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