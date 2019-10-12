Армия и оружие

ФАНФАНПутин прокомментировал приближение НАТО к границам России

Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.
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с чего всё началось

Путин оценил приближение «инфраструктуры НАТО» к границам России

Российский лидер Владимир Путин, говоря о НАТО в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, заявил, что «когда инфраструктура военного блока приближается» к границам России, то у Москвы это «никакой радости не вызывает».
RT на русскомвчера в 06:02

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Путин прокомментировал расширение границ НАТО

РИА Новостивчера в 08:17

Путин заявил об обеспокоенности продвижением НАТО на восток

Российская газетавчера в 07:23

Путин оценил приближение «инфраструктуры НАТО» к границам России

RT на русскомвчера в 06:02

Путин дал оценку приближению НАТО к границам России

Lenta.ruвчера в 06:34

Путин заявил об угрозе от продвижения НАТО в сторону российских границ

Газета.Ruвчера в 06:33

Путин заявил, что Россия обеспокоена приближением НАТО к своим границам

ТАССвчера в 06:19

Путин: Россия обеспокоена приближением НАТО к своим границам

Московский Комсомолецвчера в 06:38
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Кино

«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

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iReactor 11 октября в 19:53
Шоу-бизнес

Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 11 октября в 14:30
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован

Коммерсантъ вчера в 09:06
Единоборства

Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.
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Xiaomi выпустила первые холодильники

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Армия и оружие

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

РИА Новости вчера в 22:12
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Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть «Даллас»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" принимал у себя "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:07
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

Piter.tv 11 октября в 04:26
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru 11 октября в 10:48
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия

Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Хоккей

Гол и передача Михеева помогли «Торонто» обыграть «Детройт» в гостях

Газета.Ru 00:48
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 10 октября в 02:27
Киберспорт

В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged

Cyber.sports.ru вчера в 04:26
Авто

Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль

Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Известия 11 октября в 08:16
Происшествия

Полицейский застрелил темнокожую женщину в ее доме в Техасе

На время расследования выстреливший в темнокожую хозяйку дома полицейский отстранен от работы.
Политическая Экспертиза 01:09
Армия и оружие

В Италии суд присяжных пояснил приговор украинскому военному Маркиву

Украина.ру вчера в 05:56
Армия и оружие

ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии

Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы.
Известия 00:49
Армия и оружие

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Политика

В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения

В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.
Южный Федеральный вчера в 00:31
Здоровье

Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 11 октября в 07:47
Происшествия

ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями

Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК вчера в 11:26
Политика

Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией

"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Кино

Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию

Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Происшествия

В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД

«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.
RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие

Американский военный беспилотник сдуло ветром во время испытаний

Американский военный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, который должен был стать ведомым напарником истребителя F-35 Lightning II, сдуло ветром в ходе третьего испытательного полета.
Известия вчера в 18:43
Авто

Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором

В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня вчера в 04:57
Экономика

Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

RT на русском вчера в 21:11
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