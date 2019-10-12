Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПутин прокомментировал приближение НАТО к российским границам

Президент России Владимир Путин заявил, что приближение военного блока НАТО к российским границам «не вызывает радости». Об этом в субботу, 12 октября, сообщает ТАСС.
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Путин заявил об угрозе от продвижения НАТО в сторону российских границ

Газета.Ru06:33

Путин заявил об обеспокоенности продвижением НАТО на восток

Российская газета07:23

Путин: Россия обеспокоена приближением НАТО к своим границам

Московский Комсомолец06:38

Путин дал оценку приближению НАТО к границам России

Lenta.ru06:34

Путин прокомментировал расширение границ НАТО

РИА Новости08:17

Путин заявил, что Россия обеспокоена приближением НАТО к своим границам

ТАСС06:19

Путин оценил приближение «инфраструктуры НАТО» к границам России

RT на русском06:02
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Кино

Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите

Чита.Ру 09 октября в 23:54
Политика

РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины

В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru 13:57
Армия и оружие

Курдский командующий выступил за установление бесполетной зоны в Сирии

Командующий "Силами демократической Сирии" (СДС) генерал Мазлюм Абди призвал Европейский союз создать бесполетную зону для защиты гражданского населения на северо-востоке страны, где проводит военную операцию Турция.
ТАСС 17:33
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Технологии

Оплатить проезд на турникетах в метро можно будет картами UnionPay

Банковские карты платежной системы UnionPay начали принимать на турникетах бесконтактной оплаты в столичном метрополитене.
Москва 24 вчера в 09:53
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Здоровье

Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
РБК 10 октября в 01:21
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Шоу-бизнес

Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем

В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Футбол

Марио Фернандес не сыграет с Кипром

Soccer.ru 13:14
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба в ресторане

В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
RT на русском 17:15
Армия и оружие

Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции

В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии.
Российская газета 16:42
Футбол

Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Sport24.ru 15:37
Здоровье

В Гудермесском районе открылись новые корпуса психбольницы «Дарбанхи»

В Гудермесском районе Чеченской Республики состоялось торжественное открытие новых корпусов Республиканской психиатрической больницы «Дарбанхи» с круглосуточным пребыванием пациентов.
Чеченская Республика Сегодня 10:52
Происшествия

Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

РИА Новости 14:37
Армия и оружие

В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»

Известия вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 05:04
Гаджеты

Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 10 на весну

По словам представителей компании, более крупное обновление операционной системы Windows 10 будет произведено весной 2020 года.
UfacityNews.ru 15:35
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Фигурное катание

Японский фигурист Уно победил на Finlandia Trophy

RT на русском 13:16
Политика

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Теннис

Медведев сыграет со Зверевым в финале «Мастерса» в Шанхае

Газета.Ru 15:09
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию

Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили вчера в 13:22
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разводится с мужем

В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Аргументы недели вчера в 12:39
Футбол

Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Культура

Очередной скандал: Познер отказался называть Соловьева своим коллегой

Журналист Владимир Познер заявил, что не считает своим коллегой Владимира Соловьева. Однако оценивать работу Соловьева Познер не стал.
ФедералПресс вчера в 01:50
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.
РБК 16:32
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда 11:50
Политика

Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре

В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.
Вести.Ru 17:37
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