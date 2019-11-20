Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти

Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
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Государство не вмешивается в деятельность «Роснефти» — Путин

REGNUM07:54

Путин видит объяснение падения добычи «Башнефти» в застарелых проблемах компании

Finam.Ru07:08

Путин назвал переход республике части пакета «Башнефти» справедливым

РИА Новости06:20

Государство не вмешивается в дела компании «Роснефть», заявил Путин

iReactor06:34

Путин назвал справедливой передачу Башкирии пакета «Башнефти» после ее деприватизации

Коммерсантъ Уфа06:32

Путин заявил, что государство не вмешивается в деятельность «Роснефти»

ТАСС06:09

Владимир Путин прокомментировал положение компании «Башнефть» после передачи «Роснефти»

Башинформ06:54
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Политика

Украину не интересует контракт с «Газпромом» на год

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна не заинтересована в промежуточном контракте с "Газпромом", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:28
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Происшествия

Против матери, посадившей ребенка за руль, возбудили уголовное дело

МИР 24 вчера в 09:17
Политика

Путин высказался о целесообразности развития ВСМ в России

Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России нужно просчитать, исходя из целесообразности и возможной выгоды в среднесрочной перспективе, заявил глава государства Владимир Путин.
Взгляд.ру 07:47
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Наука

В Эквадоре обнаружили захоронения детей в «шлемах» из черепов

По оценкам исследователей, черепа, из которых изготовили шлема, принадлежали детям от 2 до 12 лет.
Neva.Today 04:50
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 07:37
Политика

Зеленский поставил для выборов в Донбассе противоречащее Минским соглашениям условие

Ранее Зеленский уже озвучивал такие условия для выборов в Донбассе: по его словам, на границах с украинской стороны должны стоять украинские пограничники, а выборы должны пройти по законам Украины.
Взгляд.ру 08:39
Происшествия

«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Интерфакс 05:57
Авто

В FIA изучают детали силовой установки Ferrari

По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.
F1news.ru 05:06
Экономика

Путин заявил о рисках низкой инфляции для экономики

Министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно "выходить на целевые показатели", но напомнил, что низкая инфляция означает более высокие доходы граждан и предприятий.
Суть событий 07:41
Армия и оружие

Курды извинились перед российскими военными

Взгляд.ру 07:34
Общество

СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.
РБК 08:30
Политика

Путин назвал российскую угрозу выдумкой

Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
РИА Новости 07:15
Футбол

СМИ: «Спартак» усилится бывшим форвардом «Баварии»

Нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен попал в сферу интересов московского «Спартака».
Матч ТВ 08:07
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Новые автомобили 18 ноября в 09:28
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 07:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку после месяцев лечения

Российская актриса Анастасия Заворотнюк последние несколько месяцев борется с тяжелой болезнью.
Donday.ru 08:00
Шоу-бизнес

Жена Джигана заговорила о серьезных осложнениях во время беременности

Экспресс газета 00:35
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

Мать восьмерых брошенных детей просит соцслужбу забрать их

По данным департамента, мать детей написала заявление, в котором просит забрать их в социальное учреждение, пока не улучшится ее жизненная ситуация.
Вести.Ru 07:46
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