Политика
Газета.RuПутин прокомментировал события в США
Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
Читать в источнике
Оценить222
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Спорт
Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК 06:44
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Политика
Путин объяснил необходимость пунктов о МРОТ и пенсиях в Конституции
1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Взгляд.ру 07:31
Происшествия
В аэропорту Пулково столкнулись два самолета
В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
Общество
В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
Вестник 05:10
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую возлюбленную
В честь 43-летия бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу устроил вечеринку, на которую позвал близких друзей и новую возлюбленную.
Вечерняя Москва 12 июня в 12:04
Кино
Умер индийский актер Сушант Сингх Раджпут: он покончил с собой
В Индии покончил с собой известный болливудский актер Сушант Сингх Раджпут.
Комсомольская правда 07:37
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ вчера в 23:46
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
Политика
Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
ТАСС 07:15
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Политика
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Киберспорт
Valve представила аркану для Queen of Pain
Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru 12 июня в 02:34
Наука
Представлена новая техника прослушивания
Представлена новая техника прослушивания.
Evo-rus.com 02:49
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Происшествия
Российский полицейский расстрелял напавших на него хулиганов
Российский полицейский расстрелял троих хулиганов, которые на него напали. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 06:51
Политика
Путин рассказал, как посоветовал взять аэропорт Косово в 1999 году
Президент Владимир Путин рассказал о событиях 1999 года, когда батальоном ВДВ был взят косовский аэропорт "Слатина".
Московский Комсомолец 06:46
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Общество
Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина
Lenta.ru 07:34
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ вчера в 05:08
Политика
Полиция разгоняет акцию оппозиции в Армении
Полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:18