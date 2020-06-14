Политика

Газета.RuГазета.RuПутин прокомментировал события в США

Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
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Путин прокомментировал беспорядки в США

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Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
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Спорт

Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
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Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
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Путин объяснил необходимость пунктов о МРОТ и пенсиях в Конституции

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Происшествия

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
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Общество

В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Общество

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Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
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Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую возлюбленную

В честь 43-летия бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу устроил вечеринку, на которую позвал близких друзей и новую возлюбленную.
Вечерняя Москва 12 июня в 12:04
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Кино

Умер индийский актер Сушант Сингх Раджпут: он покончил с собой

В Индии покончил с собой известный болливудский актер Сушант Сингх Раджпут.
Комсомольская правда 07:37
Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
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Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Коммерсантъ вчера в 23:46
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
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Политика

Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах

Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Политика

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
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Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
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Наука

Представлена новая техника прослушивания

Представлена новая техника прослушивания.
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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
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Авто

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Происшествия

Российский полицейский расстрелял напавших на него хулиганов

Российский полицейский расстрелял троих хулиганов, которые на него напали. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 06:51
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Политика

Путин рассказал, как посоветовал взять аэропорт Косово в 1999 году

Президент Владимир Путин рассказал о событиях 1999 года, когда батальоном ВДВ был взят косовский аэропорт "Слатина".
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
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Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Lenta.ru 07:34
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Полиция разгоняет акцию оппозиции в Армении

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Газета.Ru 06:18
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