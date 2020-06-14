Политика
Моя Москва.онлайнПутин прокомментировал протесты в США
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество
Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса
Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Транспорт
Москвичи продлили почти 60 тысяч проездных
Почти 60 тысяч проездных продлили пассажиры транспорта Москвы за два дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:22
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала, как она провела время на самоизоляции
Для самоизоляции,супруги выбрали загородный дом, где проводят все свое свободное время, совершенствуя новые увлечения.
Татарстан Сегодня 03:28
Экономика
Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ 08:04
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Политика
Президент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями
Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он.
Российская газета 06:10
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru 08:13
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Армия и оружие
«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
Космос
Телескоп обсерватории «Спектр-РГ» впервые осмотрел все небо
Ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне (на энергиях ниже 2 кэВ) - ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT.
Российская газета 11 июня в 03:05
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Общество
В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
Вестник 05:10
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Общество
Юрист Жорин предупредил о последствиях видеообращения Ефремова
Адвокат Сергей Жорин предупредил, что видеообращение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова может обернуться для него негативными последствиями.
ФАН вчера в 19:20
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Общество
Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России
В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Хоккей
Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".
РИА Новости 01:31
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14