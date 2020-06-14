Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПутин прокомментировал протесты в США

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
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Путин отреагировал на протесты в США

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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

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Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
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Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

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Продолжают действовать ограничения на границе России и Украины в Крыму

На днях кабмин Украины решил открыть с 15 июня пункты пропуска на границе с Крымом.
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
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Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
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Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

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СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

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Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

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Волгоградская область относится к первому этапу выхода из ограничений.
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На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
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В Армении полиция задерживает сторонников оппозиционера Царукяна

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В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
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Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
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Плющенко стал тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
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Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер

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Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
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Египет возобновит авиасообщение

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
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Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске

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Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
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В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления

«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал он в эфире CNN.
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