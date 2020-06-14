Политика
Моя Москва.онлайнПутин прокомментировал протесты в США
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Lenta.ru 12:10
Политика
Продолжают действовать ограничения на границе России и Украины в Крыму
На днях кабмин Украины решил открыть с 15 июня пункты пропуска на границе с Крымом.
RuNews24.ru 05:53
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Газета.Ru вчера в 02:08
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
Общество
Волгоградская область находится на первом этапе выхода из самоизоляции
Волгоградская область относится к первому этапу выхода из ограничений.
НовостиВолгограда.ру 12 июня в 07:52
Происшествия
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Политика
В Армении полиция задерживает сторонников оппозиционера Царукяна
ИА Красная Весна 08:03
Политика
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 13:42
Игры
Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер
CyberSport.ru вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции
Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
Общество
Египет возобновит авиасообщение
Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
Шоу-бизнес
Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске
Экономика сегодня 12:42
Хоккей
Наиль Якупов обменян из «Витязя» в «Амур»
Нападающий выступал за СКА, но в мае питерцы обменяли его в «Витязь» на спортивные права на форварда Германа Рубцова.
Чемпионат 05:19
Теннис
Джокович проиграл Краиновичу на выставочном турнире
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл соотечественнику Филипу Краиновичу в матче выставочного турнира Adria Tour в Белграде.
Матч ТВ 05:04
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 15:07
Политика
В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления
«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал он в эфире CNN.
RT на русском 14:15