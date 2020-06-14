Политика
ПрофильПутин прокомментировал протесты в США
Российский президент Владимир Путин высказался о том, что происходит в США – сейчас в десятках американских городов идут протесты из-за убийства полицейским афроамериканца.
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Авто
Обновленный кроссовер Honda BR-V добрался до дилеров
Новые автомобили 12 июня в 23:23
Политика
В доме лидера оппозиционной партии Армении Гагика Царукяна идут обыски
Обыски идут также в офисах оппозиционной партии в регионах и в домах ее соратников.
RuNews24.ru 03:34
Общество
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Общество
В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
Вестник 05:10
Общество
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Происшествия
Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету
13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Lenta.ru 06:06
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию
StarHit.ru вчера в 09:19
Происшествия
19 человек погибли при взрыве автоцистерны в Китае
19 человек стали жертвами взрыва автоцистерны в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра города Вэньлин Чжу Минлянь.
Москва 24 00:12
Общество
Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом
В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом.
Уральский меридиан 02:27
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Годзиллы против Кинг Конга» отложены
Киностудия Warner Bros. внесла значительные изменения в прокатные графики своих крупнобюджетных проектов, в том числе фантастических фильмов "Годзилла против Кинг Конга" и "Матрица 4".
Kinonews.ru вчера в 02:24
Армия и оружие
Путин в «Вестях недели» представит новое российское оружие
Планируется, что глава государства представит новое российское оружие – «контр-гиперзвук».
Национальная служба новостей 05:33
Хоккей
«Витязь» обменял хоккеиста Наиля Якупова в «Амур»
РИА Новости 04:59
Политика
Помпео призвал Россию «вернуть» Крым Украине
Россия должна "вернуть" Крымский полуостров Украине и перестать "нарушать" права крымчан, заявил генеральный секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео.
Народные новости 11 июня в 06:15
Общество
Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса
Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
Политика
Путин заявил, что правительство и регионы работают как одна команда
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ и регионы работают как одна команда, и он сомневается в том, что кто-то вдруг отказался бы исполнять решения кабмина или главы государства, посчитав их нецелесообразными.
РИА Новости 05:34
Игры
Сестра, скальпель! Девять минут геймплея Surgeon Simulator 2
Создатели Surgeon Simulator 2 опубликовали геймплейный ролик с девятью минутами игрового процесса.
CyberSport.ru вчера в 17:37
Армия и оружие
Глава ДНР поручил снизить степень боеготовности в республике
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приказал снизить степень боеготовности в ДНР с 15 июня.
РИА Новости 05:18
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Здоровье
На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников
Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт вчера в 06:12
Единоборства
Завершился турнир UFC on ESPN 10. Результаты
Два бойца из бывшего СССР Мария Агапова и Мераб Двалишвили победили на турнире UFC on ESPN 10, прошедшем в ночь с 13 на 14 июня в Лас Вегасе, в США.
ИА Красная Весна 02:07
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15