Российский президент Владимир Путин высказался о том, что происходит в США – сейчас в десятках американских городов идут протесты из-за убийства полицейским афроамериканца.

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Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Энергетика Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом. 125

Общество Испания откроет границы со странами шенгенской зоны Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.

Происшествия Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету 13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.

Происшествия 19 человек погибли при взрыве автоцистерны в Китае 19 человек стали жертвами взрыва автоцистерны в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра города Вэньлин Чжу Минлянь. 71

Политика Помпео призвал Россию «вернуть» Крым Украине Россия должна "вернуть" Крымский полуостров Украине и перестать "нарушать" права крымчан, заявил генеральный секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео.

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Армия и оружие Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника». 37

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