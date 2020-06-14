Политика

ПрофильПрофильПутин прокомментировал протесты в США

Российский президент Владимир Путин высказался о том, что происходит в США – сейчас в десятках американских городов идут протесты из-за убийства полицейским афроамериканца.
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Путин отреагировал на беспорядки в США

URA.Ru05:54

Владимир Путин прокомментировал протесты в США

Говорит Москва05:31

Путин прокомментировал события в США

Lenta.ru04:28

Путин отреагировал на протесты в США

Московский Комсомолец04:47

Путин впервые высказался о массовых протестах в США

Телеканал 360°04:34

Путин прокомментировал события в США

Газета.Ru05:21

Путин прокомментировал беспорядки в США

Sputnik Таджикистан03:42
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Авто

Обновленный кроссовер Honda BR-V добрался до дилеров

Новые автомобили 12 июня в 23:23
Политика

В доме лидера оппозиционной партии Армении Гагика Царукяна идут обыски

Обыски идут также в офисах оппозиционной партии в регионах и в домах ее соратников.
RuNews24.ru 03:34
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Общество

Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ

Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
3,2K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,5K
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
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Общество

В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
Вестник 05:10
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Общество

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Политика

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
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Происшествия

Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету

13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Lenta.ru 06:06
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию

StarHit.ru вчера в 09:19
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Происшествия

19 человек погибли при взрыве автоцистерны в Китае

19 человек стали жертвами взрыва автоцистерны в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра города Вэньлин Чжу Минлянь.
Москва 24 00:12
71
Общество

Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом

В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом.
Уральский меридиан 02:27
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Кино

Премьеры «Матрицы 4» и «Годзиллы против Кинг Конга» отложены

Киностудия Warner Bros. внесла значительные изменения в прокатные графики своих крупнобюджетных проектов, в том числе фантастических фильмов "Годзилла против Кинг Конга" и "Матрица 4".
Kinonews.ru вчера в 02:24
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Армия и оружие

Путин в «Вестях недели» представит новое российское оружие

Планируется, что глава государства представит новое российское оружие – «контр-гиперзвук».
Национальная служба новостей 05:33
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Хоккей

«Витязь» обменял хоккеиста Наиля Якупова в «Амур»

РИА Новости 04:59
Политика

Помпео призвал Россию «вернуть» Крым Украине

Россия должна "вернуть" Крымский полуостров Украине и перестать "нарушать" права крымчан, заявил генеральный секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео.
Народные новости 11 июня в 06:15
Общество

Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
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Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
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Политика

Путин заявил, что правительство и регионы работают как одна команда

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ и регионы работают как одна команда, и он сомневается в том, что кто-то вдруг отказался бы исполнять решения кабмина или главы государства, посчитав их нецелесообразными.
РИА Новости 05:34
Игры

Сестра, скальпель! Девять минут геймплея Surgeon Simulator 2

Создатели Surgeon Simulator 2 опубликовали геймплейный ролик с девятью минутами игрового процесса.
CyberSport.ru вчера в 17:37
Армия и оружие

Глава ДНР поручил снизить степень боеготовности в республике

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приказал снизить степень боеготовности в ДНР с 15 июня.
РИА Новости 05:18
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
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Здоровье

На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников

Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт вчера в 06:12
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Единоборства

Завершился турнир UFC on ESPN 10. Результаты

Два бойца из бывшего СССР Мария Агапова и Мераб Двалишвили победили на турнире UFC on ESPN 10, прошедшем в ночь с 13 на 14 июня в Лас Вегасе, в США.
ИА Красная Весна 02:07
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Общество

В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
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Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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