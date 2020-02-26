Политика
Мой БрянскПутин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.
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Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу.
с чего всё началось
Путин в интервью ТАСС сказал, что служащих Росгвардии действительно можно назвать «ранимыми и трепетными», ведь они не только работают на демонстрациях, но и пойдут под пули, если понадобится отстаивать интересы государства.Телеканал 360°02:21
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Политика
Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности
До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Происшествия
Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе
Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.
Футбол
УЕФА из-за коронавируса может отменить или перенести Евро-2020
Грядущий Чемпионат Европы по футболу 2020 и прочие турниры могут отменить из-за эпидемии коронавируса, сообщил вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире «Rai Radio 1 Sport».
Экономика
В России начнут выдавать кредиты по новым правилам
До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
Политика
Трамп опроверг предположения о «вмешательстве» России в выборы в США
Президент США Дональд Трамп во вторник, 25 февраля, отверг предположения касательно того, что Россия якобы вмешивается в выборы американского главы государства.
Армия и оружие
Названы сроки начала работы РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле
Развернутая на Новой Земле в ноябре прошлого года радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-Н» заступит на боевое дежурство не раньше середины марта 2020 года после прибытия персонала, сообщил гендиректор НИЦ «Резонанс» Иван Назаренко.
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Армия и оружие
Заход американского эсминца в Черное море сняли на видео
Американские военные рассказали, что оснащенный системами Aegis эсминец прибыл в этот регион для проведения операций по «обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море», процитировало сообщение Пентагона РИА «Новости».
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Политика
Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса
Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса.
Политика
Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в нежелании устанавливать перемирие в Сирии
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия вместе с Тегераном и Дамаском тормозит процесс установления перемирия в Сирии.
Биатлон
Чемпионат Европы по биатлону стартует суперспринтом
Общество
Боб Айгер покинул пост генерального директора Disney
Новым генеральным директором компании Disney стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера. Об этом говорится в сообщении компании.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Политика
Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.
Гаджеты
В Сети опубликовали характеристики смартфона Oppo Find X2
Общество
В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Футбол
Система VAR в первый раз будет использована на всех матчах тура РПЛ
Система видеоассистента рефери (VAR) впервые будет использована на всех матчах предстоящего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Политика
В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по Конституции
Отдельно оговаривается, что россияне могут ознакомиться с текстом поправок в Конституцию, которые до этого уже пройдут голосование в Госдуме, Совете Федерации и заксобраниях регионов.
Армия и оружие
Global Research: Хиллари Клинтон планировала свержение Асада в интересах Израиля
Клинтон, занимая пост госсекретаря при администрации Барака Обамы, действовала в интересах Израиля.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Общество
В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила режим чрезвычайного положения в городе из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает Интерфакс .
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Происшествия
Лидером по относительному числу ДТП стала Тыва
Происшествия