с чего всё началось

Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу.

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.

Путин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве

Политика Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

Происшествия Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.

Футбол УЕФА из-за коронавируса может отменить или перенести Евро-2020 Грядущий Чемпионат Европы по футболу 2020 и прочие турниры могут отменить из-за эпидемии коронавируса, сообщил вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире «Rai Radio 1 Sport».

Армия и оружие Названы сроки начала работы РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле Развернутая на Новой Земле в ноябре прошлого года радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-Н» заступит на боевое дежурство не раньше середины марта 2020 года после прибытия персонала, сообщил гендиректор НИЦ «Резонанс» Иван Назаренко.

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Армия и оружие Заход американского эсминца в Черное море сняли на видео Американские военные рассказали, что оснащенный системами Aegis эсминец прибыл в этот регион для проведения операций по «обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море», процитировало сообщение Пентагона РИА «Новости».

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Общество Боб Айгер покинул пост генерального директора Disney Новым генеральным директором компании Disney стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.

Общество В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".

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Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".