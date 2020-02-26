Политика

Мой БрянскМой БрянскПутин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.
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Владимир Путин
Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу.
— Владимир ПутинВести.Ru 02:27
с чего всё началось
Путин в интервью ТАСС
 сказал, что служащих Росгвардии действительно можно назвать «ранимыми и трепетными», ведь они не только работают на демонстрациях, но и пойдут под пули, если понадобится отстаивать интересы государства.
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