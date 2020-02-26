с чего всё началось

Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. Они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях.

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.

Путин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве

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