Политика
Мой БрянскПутин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.
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Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. Они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях.
с чего всё началось
Путин в интервью ТАСС сказал, что служащих Росгвардии действительно можно назвать «ранимыми и трепетными», ведь они не только работают на демонстрациях, но и пойдут под пули, если понадобится отстаивать интересы государства.Телеканал 360°02:21
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Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
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Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
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Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже
Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
Происшествия
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В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
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Политика
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112.ru Кремль пока не направлял украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Происшествия
Проиграл иск к МВД бывший главный следователь новосибирской полиции
Проиграл иск к МВД бывший главный следователь новосибирской полиции. Андрей Неупокоев получил отказ от Замоскворецкого суда Москвы.
Общество
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Домашние коты часто становятся носителями коронавируса. Такое заявление в среду сделал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
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Шоу-бизнес
Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены
Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
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Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
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Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Спорт
Коронавирус отменил чемпионат мира по шорт-треку
Вспышка эпидемии вируса COVID-19 не позволит провести чемпионат мира по шорт-треку.
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В сеть попали кадры ремейка игры Resident Evil 3
Фанаты серии компьютерной игры Resident Evil ждут широкого анонса ремейка вышедшей в 1999 году третьей части через два дня.
Происшествия
Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение
Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
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Общество
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Космос
Космические корабли для дальних полётов станут легче: Они получат уникальный двигатель
Следовательно, одной из важнейших задач является создание принципиально нового двигателя для того, чтобы космические полёты стали в будущем намного более экономичными.
Политика
Кремль назвал слова Суркова о президентских сроках частным мнением
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.