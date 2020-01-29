Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал работу правительства Медведева

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей. Как отметил глава государства, правительство под руководством Дмитрия Медведева работало в непростых условиях, передаёт РИА Новости.
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Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства

Коммерсантъ15:07

Путин счел полезной для страны работу правительства Медведева

РБК08:01

Путин поблагодарил экс-членов правительства за работу

Московский Комсомолец07:31

Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу

Известия07:41

Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу

РИА Новости07:15

Путин заявил, что правительство Медведева сделало много полезного для страны

ТАСС07:14

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

RT на русском07:53
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Политика

США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Газета.Ru 14:11
Армия и оружие

В Афганистане нашли тела погибших на месте крушения самолета США

На месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане обнаружили тела погибших и «черные ящики».
Росбалт вчера в 16:24
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Piter.tv вчера в 00:08
Армия и оружие

Украина получит от США ещё три патрульных катера типа «Айленд»

News.ru 12:59
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
РБК вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Николаев назвал размер пенсии народного артиста России

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Вечерняя Москва 09:25
Политика

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
РИА Новости 12:01
Технологии

Составили список лучших антивирусов для Windows 10

Составлен список лучших антивирусных программ для Windows 10.
ToDay News Ufa 01:42
Футбол

«Милан» объявил об аренде Сусо в «Севилью» с правом выкупа

Полузащитник «Милана» Сусо продолжит карьеру в «Севилье». Испанцы арендуют футболиста с правом выкупа, информирует пресс-служба итальянцев.
Бомбардир.ру 15:22
Происшествия

Пятый случай заражения коронавирусом отмечен во Франции

Французские медики зафиксировали пятый случай заражения новым коронавирусом, о чем заявили в минздраве республики.
Российская газета 15:37
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Витязь», одержав пятую победу подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский "Витязь" дома потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.
Нева Спорт 14:09
Общество

Имя Греты Тунберг превратится в товарный знак

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и экологического движения школьников в качестве бренда.
НТВ 15:59
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 05:46
Футбол

Александр Кокорин не поедет на второй сбор «Зенита»

ТК Звезда вчера в 07:52
Политика

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru 06:55
Общество

Главу Алтая госпитализировали в Москве

Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Газета.Ru 12:59
Политика

Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией

Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Профиль 27 января в 23:00
Энергетика

Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Газета.Ru 12:47
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса

По последним данным, в Китае из-за коронавируса нового типа скончались 106 человек, заражены более 4,5 тыс. человек.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 06:18
Футбол

Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»

Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Российская газета 14:19
Политика

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Газета.Ru 16:12
Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане

Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
REGNUM 10:50
Происшествия

Пропавшее в Бермудском треугольнике судно найдено спустя столетие

Lenta.ru 13:01
Политика

Европарламент поддержал соглашение о Brexit

Депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза в ходе пленарной сессии, которая состоялась в среду.
Утро.ru 13:50
Наука

12000-летние дефекты зубов олдувайского человека оказались следами пирсинга

Следы на зубах гоминида OH1 возрастом не менее 12000 лет из Олдувая, вероятно, были результатом модификации лица этого индивида (вероятно, пирсинга), сообщается в American Journal of Physical Anthropology.
N+1 12:00
Политика

В Госдуме пояснили, зачем России нужна ПАСЕ

Ранее члены ПАСЕ в полном объеме ратифицировали полномочия российской делегации.
Московский Комсомолец 16:02
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Коммерсантъ 14:54
Гаджеты

Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa вчера в 01:06
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
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