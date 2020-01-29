Политика
RT на русскомПутин прокомментировал работу правительства Медведева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей. Как отметил глава государства, правительство под руководством Дмитрия Медведева работало в непростых условиях, передаёт РИА Новости.
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Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Армия и оружие
В Афганистане нашли тела погибших на месте крушения самолета США
На месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане обнаружили тела погибших и «черные ящики».
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Технологии
Составили список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен список лучших антивирусных программ для Windows 10.
Футбол
«Милан» объявил об аренде Сусо в «Севилью» с правом выкупа
Полузащитник «Милана» Сусо продолжит карьеру в «Севилье». Испанцы арендуют футболиста с правом выкупа, информирует пресс-служба итальянцев.
Происшествия
Пятый случай заражения коронавирусом отмечен во Франции
Французские медики зафиксировали пятый случай заражения новым коронавирусом, о чем заявили в минздраве республики.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Витязь», одержав пятую победу подряд
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский "Витязь" дома потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.
Общество
Имя Греты Тунберг превратится в товарный знак
Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и экологического движения школьников в качестве бренда.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Футбол
Александр Кокорин не поедет на второй сбор «Зенита»
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
По последним данным, в Китае из-за коронавируса нового типа скончались 106 человек, заражены более 4,5 тыс. человек.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане
Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
Политика
Европарламент поддержал соглашение о Brexit
Депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза в ходе пленарной сессии, которая состоялась в среду.
Наука
12000-летние дефекты зубов олдувайского человека оказались следами пирсинга
Следы на зубах гоминида OH1 возрастом не менее 12000 лет из Олдувая, вероятно, были результатом модификации лица этого индивида (вероятно, пирсинга), сообщается в American Journal of Physical Anthropology.
Политика
В Госдуме пояснили, зачем России нужна ПАСЕ
Ранее члены ПАСЕ в полном объеме ратифицировали полномочия российской делегации.
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.