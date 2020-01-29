Политика
RT на русскомПутин прокомментировал работу правительства Медведева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей. Как отметил глава государства, правительство под руководством Дмитрия Медведева работало в непростых условиях, передаёт РИА Новости.
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Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Космос
SpaceX отправила на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
Американская компания SpaceX отправила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Политика
Кучма подтвердил планы Киева пересмотреть Минские соглашения
В тексте Минских соглашений четко прописаны пункты, реализация которых предполагает мирное урегулирование конфликта на Украине.
Авто
Nissan представит новый кроссовер Qashqai этой осенью
Интерьер нового Nissan Qashqai, как ожидается, тоже получит ряд изменений, особенно, преобразится дизайн приборной панели и сама мультимедиасистема.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Биатлон
На ЧМ по биатлону российские юниорки завоевали серебро в эстафете
На чемпионате мира по биатлону среди юниоров и юношей в Швейцарии российские юниорки заняла второе место в женской эстафетной гонке 4х6 км. Сборная России в составе Анастасии Халиуллиной, Анастасии Гореевой, Алины Кудисовой и Анастасии Шевченко, пробежав 1 штрафной круг и использовав 7 дополнительных патронов уступила на финише лидерам эстафеты, француженкам 15,4 секунды.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом
Компания-перевозчик уволила водителя, после того как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой
Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России
По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
Общество
Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо вслед за Меган Маркл
Ранее своё обручальное кольцо сняла Меган Маркл.
Теннис
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.