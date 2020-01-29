Политика

Газета.RuГазета.RuПутин похвалил правительство Медведева за работу

"Разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал Путин на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.
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Путин счел полезной для страны работу правительства Медведева

РБК08:01

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

RT на русском07:53

Путин заявил, что правительство Медведева сделало много полезного для страны

ТАСС07:14

Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу

Известия07:41

Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу

РИА Новости07:15

Путин похвалил правительство Медведева за работу

Газета.Ru07:49

Путин поблагодарил экс-членов правительства за работу

Московский Комсомолец07:31
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
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Политика

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Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

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Комиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации.
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Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
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Богомолов растрогал интернет нежным фото с женой Собчак

Режиссер опубликовал совместное фото с женой с отдыха. Снимок вышел очень романтичным и милым: пара обнимается на фоне моря.
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В социальной сети Weibo инсайдер под ником Caybule поделился подробностями о смартфонах новой линейки Sony Xperia.
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Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Экономика

«Норникель» намерен охладить рынок палладия

ГМК "Норильский никель" крупнейший в мире производитель никеля и палладия, намерен охладить рынок палладия после рекордного удорожания металла, сообщил представитель компании.
Вестник золотопромышленника 07:27
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Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро

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Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

Reforged объединила в себе две части оригинальной Warcraft III — Reign of Chaos и The Frozen Throne.
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Бросивший в «Шереметьево» детей отец сдался следователям

Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
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В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новости 09:22
Экономика

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
ТАСС вчера в 07:11
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
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Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
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Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления

Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
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Полярные дюны. В Финляндии открыли новый вид северного сияния

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Общество

ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
RT на русском 11:09
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
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Кроссоверы Haval подорожали в России

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
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Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
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В Подмосковье отец отравил младенца снотворным

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Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

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Позднее, женщина умерла в больнице. Подозреваемого, 34-летнего мужчину задержали в Омске.
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