Политика
Газета.RuПутин похвалил правительство Медведева за работу
"Разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал Путин на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.
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