Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Путин оценил решение Дании разрешить строительство «Северного потока — 2»

News.ru14:24

Путин поприветствовал решение Дании по «Северному потоку - 2»

ТК Звезда14:24

Россия приветствует решение Дании по «Северному потоку – 2», заявил Путин

РИА Новости13:47

Путин оценил решение Дании по «Северному потоку-2»

Московский Комсомолец13:58

Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском13:57

Путин оценил решение Дании разрешить прокладку «Северного потока — 2»

РЕН ТВ13:48

Путин похвалил Данию

Взгляд.ру14:09
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:07, Вашингтон
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
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МР7.ру 09:00
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.
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