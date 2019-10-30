Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Путин поприветствовал решение Дании по «Северному потоку - 2»

ТК Звезда14:24

Путин похвалил Данию

Взгляд.ру14:09

Россия приветствует решение Дании по «Северному потоку – 2», заявил Путин

РИА Новости13:47

Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском13:57

Путин оценил решение Дании разрешить прокладку «Северного потока — 2»

РЕН ТВ13:48

Путин оценил решение Дании по «Северному потоку-2»

Московский Комсомолец13:58

Европейские участники «Северного потока - 2» приветствовали решение Дании по газопроводу

ТАСС09:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество

Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 15:05
Армия и оружие

Россия построит не имеющие аналогов корабли

В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
ГЛАС.RU 09:52
Футбол

Зенит — Томь 4:0

RT на русском 14:48
Происшествия

В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка

АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:46
Единоборства

Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

VSE42.RU 02:37
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38
Общество

Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых

Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 10:54
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Российская газета 08:02
Футбол

ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018

«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Sports.ru 13:12
Армия и оружие

Шойгу провел инспекцию военной базы России в Армении

РЕН ТВ вчера в 06:53
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
Армия и оружие

Для военных создадут систему передачи энергии из космоса

Исследовательская лаборатория ВВС США заключила с американской компанией Northrop Grumman контракт на проведение исследований и разработку оборудования, которое позволит реализовать систему беспроводной передачи энергии с космических аппаратов.
N+1 06:15
Авто

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на кроссовер RAV4 пятого поколения еще в первых числах октября.
110km.ru 27 октября в 17:02
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Энергетика

Молдавия подпишет контракт с «Газпромом» в ближайшее время, заявил Додон

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику, он будет подписан в ближайшие две-три недели.
РИА Новости 15:18
Происшествия

Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе

Антиворовским законом СМИ назвали статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), вступившую в силу 12 апреля 2019 года.
Lenta.ru 13:51
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро 08:41
Гаджеты

Стали известны характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

МонаВиста 11:18
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Футбол

«Динамо» Киев — «Шахтер» Донецк: кто пройдет в следующий раунд?

«Шахтер» не проигрывает в последних семи матчах – в прогнозе мы оценили способность «Динамо» прервать эту серию 30 октября.
Все про Спорт ру вчера в 12:06
Общество

В «Синергии» ответили на публикации о сборе отпечатков пальцев у детей

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что сотрудники «Синергии» снимают отпечатки пальцев у учащихся гимназии № 2 в городе Красногорске без разрешения их родителей.
РБК 12:38
Происшествия

Пять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Коммерсантъ 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное