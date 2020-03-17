Энергетика
RT на русскомПутин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем. По его словам, «летняя дизелька» выросла по цене незначительно, зимняя — «чуть побольше», однако в рамках инфляции.
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