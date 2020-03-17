Энергетика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем. По его словам, «летняя дизелька» выросла по цене незначительно, зимняя — «чуть побольше», однако в рамках инфляции.
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Путин удивился росту цен на бензин

Известия17 марта в 10:20

"Как вы это оцениваете?": Путин удивился росту цен на бензин

РЕН ТВ17 марта в 22:33

Путин удивился росту цен на бензин в России

РБК17 марта в 14:05

Путин поручил держать цены на нефтепродукты под контролем

ТАСС17 марта в 10:39

РТС удивило удивление Путина ростом цен на бензин

REGNUMвчера в 03:43

Путин прокомментировал рост цен на бензин

РИА Новости17 марта в 10:05

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Московский Комсомолец17 марта в 10:24
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Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

Опубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом

Газета.Ru 08:16
Происшествия

В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Известия 05:44
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России составило 199

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru вчера в 13:49
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Известия вчера в 11:28
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

Всего в России под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирус находились более 62 тыс. человек, по состоянию на 18 марта под контролем остаются 22 тыс. человек.
РБК 09:01
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Происшествия

Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал

REGNUM 07:30
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Энергетика

Российская нефть подешевела до $19 за баррель

Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
РБК 07:25
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru 00:15
Политика

Принят закон о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ

Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
Российская газета 07:46
Экономика

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:23
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Политика

Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Lenta.ru 08:23
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Общество

Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы

В конце прошлой недели ретейлеры и сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на продукты, в том числе на крупы и консервы.
РБК 09:23
Экономика

Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса

18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
Известия 05:21
Космос

Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

Территория новостей 17 марта в 02:00
Общество

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости вчера в 09:29
Культура

Микки Рурк застрял в Латвии из-за коронавируса

Российская газета 08:35
Общество

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Говорит Москва 06:47
Наука

Взгляд со стороны позволяет женщинам быть терпимее к себе

ИнфоСМИ 07:21
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