Энергетика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем. По его словам, «летняя дизелька» выросла по цене незначительно, зимняя — «чуть побольше», однако в рамках инфляции.
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РТС удивило удивление Путина ростом цен на бензин

REGNUMвчера в 03:43

"Как вы это оцениваете?": Путин удивился росту цен на бензин

РЕН ТВ17 марта в 22:33

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Московский Комсомолец17 марта в 10:24

Путин поручил держать цены на нефтепродукты под контролем

ТАСС17 марта в 10:39

Путин удивился росту цен на бензин

Известия17 марта в 10:20

Путин прокомментировал рост цен на бензин

РИА Новости17 марта в 10:05

Путин удивился росту цен на бензин в России

РБК17 марта в 14:05
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В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

Историк Соколов отказался от «самоубийственной» идеи о суде присяжных

Историк Олег Соколов, застреливший и расчленивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, отказался от идеи просить о рассмотрении его дела судом присяжных, сообщил адвокат ученого Александр Почуев; по словам юриста, это было бы равносильно самоубийству для его подзащитного.
Интерфакс 05:52
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Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета, которая занимается противодействием распространению коронавируса, а при правительстве в этом направлении работает координационный совет.
РБК 04:40
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Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма с шестой годовщиной воссоединения с Россией.
Rambler News Service вчера в 11:26
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Общество

Коронавирус выявили у прилетевшей из Испании российской семьи

В Псковской области первые тесты на коронавирус показали положительные результаты у вернувшейся из Испании семьи.
Lenta.ru 06:53
Финансы

Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Право.ру 04:56
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Энергетика

ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России.
vtomske.ru вчера в 22:31
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
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Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
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Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемии

Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет правительству ограничивать максимальную стоимость нежизненно важных лекарств и медицинских изделий в случае угрозы эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Коммерсантъ 06:47
Здоровье

В России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Правительство России не исключило введения дополнительных ограничительных мер из-за массового распространения коронавируса на территории страны.
9111.ru 04:23
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Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Технологии

Microsoft сделает некоторые компоненты Windows 10 необязательными

Новая версия программной платформы принесёт большое количество изменений, которые должны сделать программную платформу более надёжной и производительной.
3DNews вчера в 14:17
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель

Нефть дешевеет на фоне развития ситуации вокруг коронавируса. Вслед за нею опускается и российская валюта.
Эхо Москвы вчера в 11:31
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
РИА Новости 06:36
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Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
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Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Lenta.ru 17 марта в 08:19
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В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Аргументы и факты - Иваново 06:29
Политика

Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями медицинских служб страны обсудил ситуацию с распространение коронавируса.
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Российские ученые расшифровали геном коронавируса

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В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
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В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

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В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Пациент с подозрением на коронавирус самовольно покинул больницу в Иваново, рассказал РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости 06:05
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