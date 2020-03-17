Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваВладимир Путин прокомментировал рост цен на бензин

Путина удивил рост цен на 92-й бензин на 10,44%, что в два раза выше инфляции. Президент напомнил, что стоимость нефти упала.
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РТС удивило удивление Путина ростом цен на бензин

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"Как вы это оцениваете?": Путин удивился росту цен на бензин

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Путин удивился росту цен на бензин в России

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Энергетика

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Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
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За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России

За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
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Чтобы не переносить премьеры на более поздний срок, было решено уменьшить период между выходом фильмов в кинотеатрах и на онлайн-платформах.
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Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
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Петербургские суды закрываются для посетителей из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 09:41 — REGNUM Петербургские суды приступили к исполнению постановления президиума Верховного суда РФ и начиная с четверга переходят на особой режим.
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В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
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ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
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Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
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Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
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Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
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Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннер с изображением Терешковой

Тульский ПФК "Арсенал" оштрафовали за баннер, который появился на трибунах во время игры "канониров" с "Рубином".
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США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Бывший командир подчеркнул, что у Соединенных Штатов не получилось отследить российскую подводную лодку из-за привлечения сил флота, грамотного использования возможностей субмарины, а также специального маневрирования.
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В Тульской области из-за утечки аммиака на заводе погиб мужчина

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Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
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Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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Первичные анализы на коронавирус у пяти близких контактов генерального директора Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Андрея Коробова дали положительный результат.
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Apple выпустит новые MacBook Air и iPad Pro

Компания Apple объявила о выпуске обновленного MacBook Air и iPad Pro. Об этом говорится на официальном сайте организации.
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Масштабные учения российских подразделений ВДВ начались в Крыму

В Крыму начались масштабные учения российских десантников.
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В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
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