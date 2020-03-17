Энергетика
Говорит МоскваВладимир Путин прокомментировал рост цен на бензин
Путина удивил рост цен на 92-й бензин на 10,44%, что в два раза выше инфляции. Президент напомнил, что стоимость нефти упала.
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США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.