Путина удивил рост цен на 92-й бензин на 10,44%, что в два раза выше инфляции. Президент напомнил, что стоимость нефти упала.

Энергетика США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.

Финансы Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.

Общество Россияне получат возможность выйти на пенсию на пять лет раньше Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, которые участвуют в корпоративных пенсионных программах или заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), смогут начать получать выплаты на пять лет раньше.

Кино Universal проведет в онлайн-режиме премьеры фильмов Чтобы не переносить премьеры на более поздний срок, было решено уменьшить период между выходом фильмов в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

Общество Петербургские суды закрываются для посетителей из-за коронавируса Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 09:41 — REGNUM Петербургские суды приступили к исполнению постановления президиума Верховного суда РФ и начиная с четверга переходят на особой режим.

Финансы ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.

Политика Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Армия и оружие США не смогли отследить подлодку проекта «Борей» Бывший командир подчеркнул, что у Соединенных Штатов не получилось отследить российскую подводную лодку из-за привлечения сил флота, грамотного использования возможностей субмарины, а также специального маневрирования.

Общество Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.