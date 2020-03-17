Энергетика
АМИТЕЛПутина удивил рост цен на бензин в России
Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости". Президента удивил тот факт, что нефть падает в цене, а топливо для автомобилей при этом растет.
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Единоборства
Нурмагомедов: можем подраться с Фергюсоном в Заире среди джунглей
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, порассуждал на тему места проведения его боя с Тони Фергюсоном.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Политика
Путин прибыл в Крым в годовщину его воссоединения с Россией
В день шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией глава государства проведет здесь встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, вручит государственные награды строителям Крымского моста.
Общество
В Венеции в каналах появились дельфины
Общество
Бывшего вице-мэра Воронежа подозревают во взятке
Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Здоровье
Врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении коронавируса
Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса стали предметом критики их китайских коллег.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
Общество
В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах
Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Общество
ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса
Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Футбол
Андрей Аршавин обратился к болельщикам «Зенита»
На официальной странице "Зенита" в VK появилось видео-обращение Андрея Аршавина к болельщикам.
Общество
Презентация PlayStation 5 состоится 18 марта
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность
Белоруссия имеет право на самостоятельность, потому что не является единым государством с Россией.
Наука
Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые
Общество
Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
Наука
Свитки Мертвого моря в Музее Библии в Вашингтоне оказались подделкой
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Политика
Черногория разрешила вывезти россиян на родину
Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.