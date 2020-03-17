Энергетика

АМИТЕЛАМИТЕЛПутина удивил рост цен на бензин в России

Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости". Президента удивил тот факт, что нефть падает в цене, а топливо для автомобилей при этом растет.
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