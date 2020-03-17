Энергетика
Газета.RuПутин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.
Читать в источнике
Оценить5,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:59, Ашберн
Комментарии
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности
Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
Общество
В США испытали вакцину от коронавируса на людях
В США провели первые испытания экспериментальной вакцины от коронавируса на людях, передает ОТР.
Кино
Disney отложила премьеру еще одного фильма ― «Черная вдова»
Политика
Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Общество
В Воронеже вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Главе областного центра Вадиму Кстенину правительством региона рекомендовано ввести режим повышенной готовности.
Общество
На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса
Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Здоровье
Врач озвучил способ защиты от коронавируса
Главврач шанхайской инфекционной больницы, доктор Чжан Вэньхун поделился своими советами с изданием «Хуаньцюван».
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом, 4 из них уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Экономика
Минфин РФ и ЦБ «в неадеквате», и ими управляет МВФ – Хазин
Москва, 17 марта 2020, 16:52 — REGNUM РФ следует готовиться к глобальному кризису и распаду мира на региональные валютные зоны, считает экономист Михаил Хазин.
Происшествия
Пожилой моряк сбежал из-под коронавирусного карантина в Мурманске
В Мурманске из-под карантина сбежал 68-летний мужчина, которого во вторник госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Армия и оружие
Даже локальная ядерная война вызовет всемирный голод
Исследователи пришли к выводу, что даже такой конфликт, не достигающий масштабов мировой ядерной войны, приведет к голоду на всей планете.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Футбол
Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что в связи с пандемией коронавируса не стоит продолжать нынешний чемпионат России.
Экономика
S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса
Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
Культура
Вышел третий сезон «Мира Дикого Запада»
Происшествия
Умер украинский боксер Дмитрий Лисовой
Общество
Рязанцам рассылают фейк о дезинфекции от коронавируса с вертолета
Авторы фейка призывают рязанцев закрыть окна и не выходить из дома.
Футбол
Мамаев: готовим с женой глобальный переезд в другую страну
Один из пользователей социальной сети поинтересовался у супруги футболиста, смогла бы она переехать из России в другую страну.