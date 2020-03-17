Энергетика

Газета.RuГазета.RuПутин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.
Читать в источнике
Комментировать2,8K

Подробнее о событии

Эксперты: России предстоит борьба за рынок нефтепродуктов Европы в условиях коронавируса

ТАССвчера в 23:28

"Как вы это оцениваете?": Путин удивился росту цен на бензин

РЕН ТВвчера в 22:33

Путин удивился росту цен на бензин

Известиявчера в 10:20

Путин удивился росту цен на бензин

Lenta.ruвчера в 12:37

Путин удивился росту цен на бензин более чем на 10% за год

Коммерсантъвчера в 12:03

Путин удивился росту цен на бензин в России

РБКвчера в 14:05

Путин прокомментировал рост цен на бензин

РИА Новостивчера в 10:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:02, Ашберн

Комментарии

Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости 16 марта в 21:58
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Газета.Ru 16 марта в 10:45
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут

По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
Live24 16 марта в 09:40
Армия и оружие

Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море

Российская газета 16 марта в 08:40
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
BFM.ru вчера в 07:20
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Происшествия

В Красноярском крае задержали банду инспекторов-взяточников

В Красноярском крае задержали несколько инспекторов, которые получали крупные взятки.
Московский Комсомолец вчера в 03:56
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Энергетика

Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+

Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.
Известия вчера в 22:02
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15 марта в 13:30
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Наука

Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Обозреватель Врн вчера в 07:13
Здоровье

Дисциплина и ответственность: как Китай побеждает эпидемию

Новые Известия 15 марта в 05:08
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 10:44
Футбол

Арбитры РПЛ испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса

Российские футбольные судьи столкнулись с серьезными финансовыми сложностями из-за отмены матчей.
ProstoProSport вчера в 13:10
Общество

Россия закрывает границы на въезд

С 18 марта, въезд в страну будет закрыт для иностранцев и лиц без гражданства.
СеверИнформ вчера в 02:45
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру 16 марта в 05:08
Авто

Спортивный Hyundai Tucson N Line появился в России

Тарантас Ньюс 16 марта в 03:58
Происшествия

Коронавирус не подтвердился у иркутянки, вернувшейся из Вены

Жительница областного центра, которая недавно вернулась из Австрии, сейчас находится в Иркутской областной инфекционной клинической больнице.
Weacom.ru вчера в 22:34
Общество

Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
RT на русском вчера в 15:12
Здоровье

Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области

Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Спорт

МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио

МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
ProstoProSport вчера в 11:06
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс вчера в 14:45
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 18:50
Футбол

Мамаев анонсировал свой переезд из России

Российский футболист Павел Мамаев рассказал о своем предстоящем переезде из России.
Известия вчера в 22:41
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное