Энергетика
Газета.RuПутин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.
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Комментарии
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В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
Политика
Против России: Украина и США организуют «газовую революцию»
Киев, 17 марта 2020, 15:04 — REGNUM На Украине вновь заявили о скорой реализации некоего «большого геополитического проекта» с закупками американского газа с целью «уменьшить влияние России на Европу».
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Наука
В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца
В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
Общество
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
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Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента
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Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Происшествия
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин
Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экономика
Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд руб
В своем письме организаторы выставок и конгрессов приводят свою оценку потерь отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений поездок — более 50 млрд руб.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Здоровье
Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Кино
В СМИ просочились детали третьего фильма о Человеке-пауке
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Фигурное катание
30-летний японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа
Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался от сердечного приступа в возрасте 30 лет, сообщает портал Yahoo.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Здоровье
В Тверской области выявлено 2 заболевших коронавирусом
В Тверской области по состоянию на 17 марта подтверждены 2 первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Политика
Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией
Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Крыму, который отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.
Энергетика
Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть
Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.