Энергетика

Газета.RuГазета.RuПутин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.
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Эксперты: России предстоит борьба за рынок нефтепродуктов Европы в условиях коронавируса

ТАССвчера в 23:28

"Как вы это оцениваете?": Путин удивился росту цен на бензин

РЕН ТВвчера в 22:33

Путин прокомментировал рост цен на бензин

РИА Новостивчера в 10:05

Путин удивился росту цен на бензин более чем на 10% за год

Коммерсантъвчера в 12:03

Путин прокомментировал рост цен на бензин

RT на русскомвчера в 11:38

Путин удивился росту цен на бензин

Известиявчера в 10:20

Путин удивился росту цен на бензин в России

РБКвчера в 14:05
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В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
РБК 01:12
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Против России: Украина и США организуют «газовую революцию»

Киев, 17 марта 2020, 15:04 — REGNUM На Украине вновь заявили о скорой реализации некоего «большого геополитического проекта» с закупками американского газа с целью «уменьшить влияние России на Европу».
REGNUM вчера в 08:04
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 00:49
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Наука

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 21:09
Общество

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru вчера в 11:15
Политика

Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента

Коммерсантъ вчера в 23:41
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана задержали по делу о мошенничестве

Известия 01:23
Общество

Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Lenta.ru вчера в 16:15
Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:14
Происшествия

В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:35
Экономика

Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд руб

В своем письме организаторы выставок и конгрессов приводят свою оценку потерь отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений поездок — более 50 млрд руб.
РБК 00:00
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com вчера в 07:13
Здоровье

Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 08:37
Общество

Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Профиль 16 марта в 08:47
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Кино

В СМИ просочились детали третьего фильма о Человеке-пауке

Телеканал 360° вчера в 20:08
Кино

Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме

Adindex.ru вчера в 05:12
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
Фигурное катание

30-летний японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа

Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался от сердечного приступа в возрасте 30 лет, сообщает портал Yahoo.
Спорт-Экспресс вчера в 03:03
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Общество

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Здоровье

В Тверской области выявлено 2 заболевших коронавирусом

В Тверской области по состоянию на 17 марта подтверждены 2 первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
НашеМедиа вчера в 11:54
Политика

Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией

Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Крыму, который отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.
ТАСС вчера в 17:03
Энергетика

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Вести.Ru 00:09
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