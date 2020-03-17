Энергетика
Газета.RuПутин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.
Читать в источнике
Оценить6,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Общество
На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14
Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
Происшествия
300 тыс. рублей у Минфина отсудил экс-губернатор Новосибирской области
Новосибирский суд присудил бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.
Происшествия
Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства
Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
Происшествия
Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью
Двухлетняя девочка провела в одиночестве рядом с телом умершей матери два дня в одной из квартир в Москве.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
Культура
Фонд Сокурова объявил о старте федерального конкурса кинодебютов
Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" объявил о старте федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США
Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Происшествия
В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Происшествия
В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией
В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Единоборства
Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Экономика
Налоговые каникулы не для отдыха
Антикризисный план правительства включает в себя налоговые каникулы для особо страдающих в нынешней ситуации отраслей — туризма и авиаперевозок.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции
В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Общество
Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса
«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Энергетика
В «БашРТС» объяснили причины ввода нынешних тарифов за отопление – Активисты посоветовали компании «уменьшить аппетиты»
В «БашРТС» сообщили, что от экономически обоснованного тарифа за отопление и платёжной дисциплины жителей зависит их безопасность.В компании отмечают, что, несмотря на активную замену тепловых сетей, у половины оборудования истёк срок эксплуатации.
Происшествия
Расстрел австралийским военным безоружного афганца попал на видео
В сети появилось видео убийства безоружного местного жителя австралийским спецназовцем в Афганстане. Кадры опубликовал телеканал ABC.
Происшествия
В Красноярском крае выявили первый случай коронавируса
Минздрав Красноярского края сообщил о первом подтвержденном случае коронавирусной инфекции на территории региона.
Футбол
Матюиди заразился коронавирусом
У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Здоровье
В Омской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
Во вторник, 17 марта, губернатор Александр БУРКОВ подписал распоряжение о мероприятиях по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Космос
Atlas Obscura (США): как советские научно-популярные журналы представляли себе жизнь в открытом космосе (Atlas Obscura)
Художественных произведений о космической эпохе было великое множество, и они росли как грибы наряду с советскими научно-популярными журналами, число которых в годы холодной войны доходило до 200.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Армия и оружие