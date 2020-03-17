Энергетика

Газета.RuГазета.RuПутин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.
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Путин удивился росту цен на бензин в России

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Путин прокомментировал рост цен на бензин

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