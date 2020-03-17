Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.

Общество Саудовская Аравия созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу Премьер-министр Испании Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который в настоящее время председательствует в G20 и попросил его созвать экстренный саммит "двадцатки" из-за пандемии коронавируса.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Футбол Мамаев анонсировал переезд в другую страну Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля «В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

Наука В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Экономика Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20% Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Политика Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.

Происшествия На самоизоляции из-за коронавируса находятся почти 600 новосибирцев Новосибирск, 17 марта 2020, 09:46 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 марта, 583 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции.

Армия и оружие Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Политика Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.

Политика Путин сравнил пенсионную реформу в России и Франции В России были сохранены практически все льготы при проведении пенсионной реформы, в отличие от того, что было сделано руководством Франции.