Энергетика

Газета.RuГазета.RuПутин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.
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"Как вы это оцениваете?": Путин удивился росту цен на бензин

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Путин прокомментировал рост цен на бензин

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РИА Новостивчера в 10:05
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Музеи, театры и концертные залы разработают онлайн-программы

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Зараженный коронавирусом красноярец записал видеообращение прямо из изолированной палаты в БСМП.
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Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

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Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
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Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
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Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
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Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

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В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
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Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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Сын Наташи Королёвой сменил имя и отказался от фамилии

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В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

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Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
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«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
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На самоизоляции из-за коронавируса находятся почти 600 новосибирцев

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Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
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Путин сравнил пенсионную реформу в России и Франции

В России были сохранены практически все льготы при проведении пенсионной реформы, в отличие от того, что было сделано руководством Франции.
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Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
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