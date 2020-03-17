Энергетика
Газета.RuПутин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.
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Культура
Музеи, театры и концертные залы разработают онлайн-программы
Министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей, пишет пресс-служба ведомства.
Общество
Саудовская Аравия созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу
Премьер-министр Испании Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который в настоящее время председательствует в G20 и попросил его созвать экстренный саммит "двадцатки" из-за пандемии коронавируса.
Политика
В ЕАЭС оценили готовность к единому роумингу, валюте и рынку нефти
Оценивая возможность создания единого энергетического рынка и рынка энергоносителей, Мясникович выразил уверенность в том, что к этому все равно придет.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Первый красноярец с коронавирусом записал видеообращение
Зараженный коронавирусом красноярец записал видеообращение прямо из изолированной палаты в БСМП.
Общество
СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве 18 марта.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Здоровье
Дисциплина и ответственность: как Китай побеждает эпидемию
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Общество
В России скончался писатель Эдуард Лимонов
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королёвой сменил имя и отказался от фамилии
Сын Наташи Королёвой увлечён музыкальной карьерой. Архип Глушко стал певцом и уже записал свой первый хит под названием «Бутылка вина».
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Политика
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
На самоизоляции из-за коронавируса находятся почти 600 новосибирцев
Новосибирск, 17 марта 2020, 09:46 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 марта, 583 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции.
Армия и оружие
Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы
Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Общество
Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США
Гаджеты
Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Политика
Путин сравнил пенсионную реформу в России и Франции
В России были сохранены практически все льготы при проведении пенсионной реформы, в отличие от того, что было сделано руководством Франции.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.