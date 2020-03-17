Энергетика
Газета.RuПутин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.
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Общество
Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина
Политика
Конституционный суд одобрил закон о поправке в Конституцию РФ
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках в Конституцию соответствующим статьям 1, 2 и 9 Основного закона государства.
Общество
CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса
Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Гаджеты
Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro
В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра.
Космос
NASA планирует отказаться от лунной орбитальной станции
Специалисты NASA надеются, что найдут способ отказаться от лунной орбитальной станции.
Общество
Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным
Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
Футбол
Коронавирус лишил российских судей денег
Российские судьи оказались в сложной финансовой ситуации из-за распространения коронавируса и последующей отменой матчей в чемпионате и кубке страны.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Общество
Излечившийся от коронавируса россиянин объяснил свое нежелание стать известным
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров заявил, что не хотел приобрести известность благодаря болезни.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Общество
Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян
Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Политика
Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Политика
Крым отметит шестую годовщину воссоединения с РФ
Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, передает РИА Новости.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Спорт
На Сахалине отменили фестиваль «Импульс нового времени»
По поручению губернатора Сахалинской области о запрете с 18 марта массовых мероприятий на закрытых площадках с участием более 100 человек отменяется проведение V областного фестиваля-конкурса современной хореографии "Импульс нового времени", посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, который должен был пройти в конце марта.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Происшествия
Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве
По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Футбол
На матче с «Уралом» фанаты «Зенита» скандировали «Мы все умрем»
Выступление посвятили коронавирусу. Несмотря на запрет массовых мероприятий в Петербурге, "Зенит" провел матч со зрителями.
Футбол
Экс-хавбек «Арсенала» прокомментировал прекращение сезона в АПЛ
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Пол Мерсон прокомментировал возможное досрочное прекращение сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Наука
Детали LEGO могут сохраняться в океане 1300 лет
Происшествия
Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы «минирования»
Анонимные сообщения с угрозой "минирования" сразу трех пассажирских самолетов поступили в аэропорт "Шереметьево", воздушные суда маршрут не поменяли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.