Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.

Экономика АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.

Экономика Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.

Общество Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

Политика Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».

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Общество В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.

Общество Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.

Политика В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию Решение воздержаться от голосования было принято на закрытом президиуме партии, состоявшемся 10 марта, сообщил РБК депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Происшествия Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.

Общество Симоньян ответила на обвинения Навального Симоньян ответила «Ведомостям», что действительно ведет художественное руководство «Международной панорамой», которая выходит на канале НТВ.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.