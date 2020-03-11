Политика
BFM.ruПутин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
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Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Здоровье
Все школьники Липецкой области перешли на домашнее обучение
Все школьники Липецкой области переведены на домашнее обучение.
Экономика
Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Общество
Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом
Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по основным мерам профилактики клещевого энцефалита.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.
Армия и оружие
Украина вывела американские «катера-пенсионеры» в Черное море
Украинская сторона вывела в Черное море американские катера проекта Island, изначально списанные США из-за возраста и в дальнейшем переданные ВМСУ.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу
Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Политика
В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию
Решение воздержаться от голосования было принято на закрытом президиуме партии, состоявшемся 10 марта, сообщил РБК депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Футбол
Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»
Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Энергетика
В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России
Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи
Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
Экономика
Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
Энергетика
Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии
На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Симоньян ответила «Ведомостям», что действительно ведет художественное руководство «Международной панорамой», которая выходит на канале НТВ.
Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Культура
Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев
Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Футбол
Кокорин оценил вероятность возвращения в «Зенит»
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, при каких условиях он вернется в "Зенит" по окончании аренды в нынешнем клубе.
Технологии
Поставки 8K-телевизоров в 2020 году вырастут почти пятикратно
В нынешнем году ожидается практически пятикратный рост: отгрузки достигнут 2 млн единиц.