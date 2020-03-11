Политика
Вести.RuПутин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе
Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе". Это поможет стать российской экономике еще крепче.
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Политика
Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина
Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Государственная дума одобрила предложение депутата Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, по которой президентские сроки Владимира Путина обнулятся.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Хоккей
Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.
Происшествия
На Урале завели дело об ущербе при выполнении дорожных контрактов
Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при выполнении госконтрактов на ремонт и строительство автодорог в Челябинской области, ущерб составляет не менее 38 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.
Футбол
Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей
Товарищеский матч между сборными Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию футбола Молдавии.
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса
Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
Экономика
В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Главный редактор RT подтвердила, что получает за эту работу гонорар, с которого платятся налоги.
Биатлон
Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколлене
Российский биатлонист Александр Логинов не выступит на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. информацию об этом обнародовал старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit
Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок
В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Происшествия
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Культура
Сериал «Чужак» установил рекорд по просмотрам на HBO
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Финансы
ЦБ начал продавать валюту после обвала нефти
Российский Центробанк (ЦБ) во вторник, 10 марта, начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.