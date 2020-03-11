Политика

Вести.RuВести.RuПутин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

44 фотоЕщё 13 видео
Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе". Это поможет стать российской экономике еще крепче.
Читать в источнике
Нравится
Ха-ха
Ого
Скучно
Грусть
Возмутительно
Не нравится
Комментировать748

Подробнее о событии

Путин: Россия пройдет турбулентный период достойно

Взгляд.ру06:09

Путин предложил подготовить экономику к «серьезной конкурентной борьбе»

РБК06:27

Путин: есть все шансы, что ключевые отрасли выйдут из кризиса окрепшими

ТАСС06:10

Путин выразил уверенность в успешном прохождении Россией кризисного периода

Газета.Ru10:02

Путин заявил о шансах достойно преодолеть кризис

Известия06:08

Путин уверен, что экономика России переживёт турбулентность и окрепнет

RT на русском06:01

Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

РИА Новости06:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика

Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина

Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Государственная дума одобрила предложение депутата Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, по которой президентские сроки Владимира Путина обнулятся.
Медиазона вчера в 09:05
Происшествия

Истребитель F-16 разбился в столице Пакистана

Известия 09:48
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия 09 марта в 23:14
Хоккей

Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.
Газета.Ru 09 марта в 23:03
Происшествия

На Урале завели дело об ущербе при выполнении дорожных контрактов

Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при выполнении госконтрактов на ремонт и строительство автодорог в Челябинской области, ущерб составляет не менее 38 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.
РИА Новости 09:10
Футбол

Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей

Товарищеский матч между сборными Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию футбола Молдавии.
Бомбардир.ру 06:52
Энергетика

Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
РБК вчера в 15:16
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Общество

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
BFM.ru 07:39
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса

Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
Евразия Daily 01:59
Экономика

В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:29
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Коммерсантъ 10:44
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Главный редактор RT подтвердила, что получает за эту работу гонорар, с которого платятся налоги.
Ведомости вчера в 13:45
Биатлон

Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколлене

Российский биатлонист Александр Логинов не выступит на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. информацию об этом обнародовал старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.
Нева Спорт 05:22
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit

Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
RT на русском вчера в 02:02
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок

В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.
Известия 09:49
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Коммерсантъ 09:42
Происшествия

В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Культура

Сериал «Чужак» установил рекорд по просмотрам на HBO

NewInform 08:19
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Финансы

ЦБ начал продавать валюту после обвала нефти

Российский Центробанк (ЦБ) во вторник, 10 марта, начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Lenta.ru вчера в 02:29
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Моя Москва.онлайн 04:09
Общество

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
ТАСС 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное