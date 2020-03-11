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Политика Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Государственная дума одобрила предложение депутата Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, по которой президентские сроки Владимира Путина обнулятся.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

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Происшествия На Урале завели дело об ущербе при выполнении дорожных контрактов Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при выполнении госконтрактов на ремонт и строительство автодорог в Челябинской области, ущерб составляет не менее 38 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

Футбол Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей Товарищеский матч между сборными Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию футбола Молдавии.

Общество Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.

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Экономика В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12% Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.

Биатлон Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколлене Российский биатлонист Александр Логинов не выступит на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. информацию об этом обнародовал старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

Общество На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.