Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина. Глава государства отметил, что российские власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания. Президент рассчитывает, что все эти шаги будут эффективны.

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

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