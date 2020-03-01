Политика
РИА НовостиПутин рассказал о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина. Глава государства отметил, что российские власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания. Президент рассчитывает, что все эти шаги будут эффективны.
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Политика
Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников
Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
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В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали на Красной площади в Москве гражданина Чили, который запустил над Кремлем коптер.
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В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
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Политика
Лавров сообщил детали переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу
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Российский эксперт объяснил, как элита в Иране заразилась коронавирусом
Находящийся в Тегеране эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин объяснил, чем вызвано большое число заразившихся коронавирусом среди иранских высокопоставленных лиц.
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Глава Минздрава рекомендует не всем проверяться на коронавирус
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