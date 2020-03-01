Политика

ВедомостиВедомостиПутин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
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Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Известия02:48

Путин заявил о негативных последствиях коронавируса для глобальной экономики

Газета.Ru03:00

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Интерфакс02:58

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

РБК03:51

Путин заявил о негативных последствиях в экономике из-за коронавируса

RT на русском03:30

Путин заявил, что Россия делает все необходимое для борьбы с коронавирусом

ТАСС02:46

Путин проводит совещание по ситуации в экономике из-за коронавируса

РИА Новости03:04
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Происшествия

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
РИА Новости 03:02
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«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

RT на русском вчера в 10:47
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Турция пропустила в Евросоюз более 76 тысяч беженцев

Газета.Ru 02:52
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
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Единоборства

Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Газета.Ru 03:52
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Происшествия

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Lenta.ru 04:19
Происшествия

Производитель сухого льда объяснил смерть людей в московской бане

Газета.Ru вчера в 15:24
Авто

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
TatCenter 27 февраля в 07:46
Политика

Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским

Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Lenta.ru 02:31
Здоровье

На Кубани 70 человек находятся под подозрением на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на Кубани порядка 70 человек находятся под непрерывным наблюдением медиков.
Живая Кубань 27 февраля в 09:54
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 09:06
Политика

В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Газета.Ru 03:25
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:12
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:46
Футбол

Семин получил красную карточку в матче «Локомотива» с «Зенитом»

Профиль вчера в 12:25
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Космос

Астрономы нашли в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету

Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
News.ru 26 февраля в 19:51
Культура

В Москве в память о подвиге 6-й роты покажут музыкальный спектакль

В Москве сегодня, 29 февраля, в память о подвиге легендарной 6-й роты покажут музыкальный спектакль «Воины духа», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 02:40
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском вчера в 14:55
Единоборства

Емельяненко провел бой с Кадыровым

Как пишет в своем блоге сам Емельяненко, Кадыров бил довольно жестко, сразу с обеих рук, жалости никакой не было.
ИнфоСМИ вчера в 07:14
Гаджеты

Carbon 1 Mark II: первый в мире смартфон с корпусом из углеродного волокна

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Путешествия

Раскрыты самые дешевые направления для путешествий весной

Россиянам раскрыли самые дешевые направления для путешествий весной 2020 года.
Lenta.ru 03:00
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В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
РИА Новости вчера в 05:54
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Финансы

В России внесут изменения в закон о валютном регулировании

Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.
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Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма

Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
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