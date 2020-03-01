Политика
Neva.TodayПутин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент прокомментировал распространение вируса. Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.
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с чего всё началось
«Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе»,— сказал президент.Коммерсантъ01 марта в 03:48
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В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, — заявил президент Путин
Эхо Москвывчера в 03:30
Путин собрал глав нефтяных компаний для обсуждения влияния коронавируса на экономику
Коммерсантъ01 марта в 03:48
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Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении
Экономика
Пенсионная реформа пополнила бюджет на 21,5 млрд рублей
Российский бюджет сэкономил 21,5 млрд рублей из-за повышения пенсионного возраста.
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью
Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
Биатлон
В документах МОК оказались поддельные подписи Родченкова
Международный олимпийский комитет предоставил в качестве ключевых доказательств по делу российских биатлонисток поддельные документы.
Гаджеты
Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Происшествия
В Петербурге задержали группу наркодилеров
Все пять задержанных членов группы наркодилеров оказались зарегистрированы в Невском районе Петербурга.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Происшествия
Лайнер экстренно приземлился в Хабаровске из-за сообщения о бомбе
Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Владивосток-Москва, внепланово приземлился в Хабаровске.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Политика
В Греции по запросу России задержан экс-командир «Айдара»
Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России.
Происшествия
В Москве более 20 школьников госпитализировали с ожогами роговицы
Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.
Общество
В Крыму перенесли экономический форум из-за угрозы коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти 23−25 апреля, переносится на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса
Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.
Происшествия
В Екатеринбурге родителей поймали на липовой прописке первоклассницы
В Екатеринбурге родителей поймали на липовой прописке первоклассницы Уральцы хотели, чтобы их дочь попала в гимназию №120, но обман раскрыли.
Общество
В России отмечен рост числа попыток кражи бонусов со скидочных карт
Количество попыток кражи бонусов со скидочных карт россиян в 2019 году увеличилось в несколько раз.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Происшествия
В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»
Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
Армия и оружие
В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС
Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
Хоккей
Макдэвид обошёл Панарина в гонке бомбардиров НХЛ
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид обошёл российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
Появилось видео перехвата самолета-«нарушителя» границы на Камчатке
Экономика
ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка
Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Финансы
Имеет ли курс рубля шансы вернуться к росту
К середине дня рынки вернулись к трендам прошлой недели: ослаблению доллара и давлению на акции.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.