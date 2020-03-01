Политика

Neva.TodayNeva.TodayПутин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент прокомментировал распространение вируса. Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.
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с чего всё началось
«Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе»,— сказал
 президент.
Коммерсантъ01 марта в 03:48

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В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, — заявил президент Путин

Эхо Москвывчера в 03:30

Время устойчивых

Известиявчера в 00:00

Путин заявил, что Россия делает все необходимое для борьбы с коронавирусом

ТАСС01 марта в 02:46

Путин собрал глав нефтяных компаний для обсуждения влияния коронавируса на экономику

Коммерсантъ01 марта в 03:48

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Интерфакс01 марта в 02:58

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

РБК01 марта в 03:51

Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

РИА Новости01 марта в 07:22
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Происшествия

Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

Lenta.ru вчера в 22:52
Экономика

Пенсионная реформа пополнила бюджет на 21,5 млрд рублей

Российский бюджет сэкономил 21,5 млрд рублей из-за повышения пенсионного возраста.
Газета.Ru 01:38
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью

Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Вокруг ТВ вчера в 04:44
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
ТАСС вчера в 09:06
Биатлон

В документах МОК оказались поддельные подписи Родченкова

Международный олимпийский комитет предоставил в качестве ключевых доказательств по делу российских биатлонисток поддельные документы.
ТВ Центр вчера в 06:50
Гаджеты

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Газета.Ru 01:06
Происшествия

В Петербурге задержали группу наркодилеров

Все пять задержанных членов группы наркодилеров оказались зарегистрированы в Невском районе Петербурга.
АБН 01:34
Происшествия

Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Газета.Ru вчера в 07:07
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Происшествия

Лайнер экстренно приземлился в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Владивосток-Москва, внепланово приземлился в Хабаровске.
Российская газета 01:11
Происшествия

Омичка осуждена за убийство ребёнка из-за крошек от булочки

REGNUM 00:34
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Политика

В Греции по запросу России задержан экс-командир «Айдара»

Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России.
Накануне.Ru вчера в 01:54
Происшествия

В Москве более 20 школьников госпитализировали с ожогами роговицы

Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.
ТАСС 02:06
Общество

В Крыму перенесли экономический форум из-за угрозы коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти 23−25 апреля, переносится на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 01:46
Общество

В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса

Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 00:56
Происшествия

В Екатеринбурге родителей поймали на липовой прописке первоклассницы

В Екатеринбурге родителей поймали на липовой прописке первоклассницы Уральцы хотели, чтобы их дочь попала в гимназию №120, но обман раскрыли.
Екатеринбург-ТВ 00:52
Общество

В России отмечен рост числа попыток кражи бонусов со скидочных карт

Количество попыток кражи бонусов со скидочных карт россиян в 2019 году увеличилось в несколько раз.
RT на русском вчера в 22:18
Общество

ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах

Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
РБК вчера в 18:46
Происшествия

В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»

Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
Интерфакс вчера в 12:47
Армия и оружие

В России создают новый полицейский бронеавтомобиль

В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
РИА Новости вчера в 21:50
Гаджеты

Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС

Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
Актуальные Новости вчера в 07:27
Хоккей

Макдэвид обошёл Панарина в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид обошёл российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 01:22
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Армия и оружие

Появилось видео перехвата самолета-«нарушителя» границы на Камчатке

Российская газета вчера в 21:06
Экономика

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
RT на русском вчера в 09:33
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Финансы

Имеет ли курс рубля шансы вернуться к росту

К середине дня рынки вернулись к трендам прошлой недели: ослаблению доллара и давлению на акции.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
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