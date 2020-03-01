с чего всё началось

Президент прокомментировал распространение вируса. Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Шоу-бизнес Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.

Политика Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.

Гаджеты Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.

Происшествия В Петербурге задержали группу наркодилеров Все пять задержанных членов группы наркодилеров оказались зарегистрированы в Невском районе Петербурга.

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Хоккей Макдэвид обошёл Панарина в гонке бомбардиров НХЛ Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид обошёл российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".