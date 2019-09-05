Политика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
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Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но, исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём, в том числе и с официальными властями. Думаю, что в ближайшее время это станет известно.
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Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
Япония упростит выдачу виз для отдельных групп российских граждан
Япония упростит выдачу виз для отдельных категорий граждан России — специалистов сферы развития двустороннего экономического сотрудничества и студентов.
Известия 05:04
Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
RT на русском 05:41
Гаджеты
Android 10 умеет определять загрязнение и перегрев порта USB
Если система определяет, что в порт USB попала грязь, вода или что-то ещё, она оповещает об этом пользователя и отключает разъём.
iXBT.com 04:14
Здоровье
Литва возглавила рейтинг самых пьющих стран Европы
Лидером пьющих европейских стран стала Литва. Граждане этой страны выпивают ежегодно до 15 литров чистого этилового спирта на человека.
ПолитРоссия вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву Елизавету II
Известно, что британская королева Елизавета II каждый год проводит в Балморале два летних месяца.
RuNews24.ru 05:49
Наука
Подо льдами Антарктиды обнаружен источник излучения, ученые заявили о странной сущности
Модератор форума заявил, что источником излучения является «некая странная сущность», которая активизировалась подо льдами Антарктиды.
Южный Федеральный вчера в 14:01
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика
Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты
Российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.
RT на русском 05:58
Политика
Документы по интеграции России с Белоруссией подпишут в декабре
Программа действий по интеграции между Россией и Белоруссией будет подписана в срок. Планируется, что произойдет это к 8 декабря.
Телеканал 360° 04:39
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru вчера в 07:44
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России.
Lenta.ru вчера в 19:41
Политика
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
РИА Новости 05:54
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Общество
Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь.
Газета.Ru 05:17
Происшествия
Таксист потребовал от москвички расплатиться сексом
В полицию обратилась жительница Москвы, которая обвинила таксиста, прибывшего к ней по вызову, в попытке ее изнасиловать, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 05:02
Политика
Киев предлагает вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев предложил вернуть Россию к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 14:27
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Технологии
Директор Галереи Уффици погулял по Луне с помощью VR-проекта РИА Новости
Директор флорентийской Галереи Уффици Айке Шмидт ознакомился на V Восточном экономическом форуме с VR-проектом РИА Новости "Лунная станция".
РИА Новости 05:59
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Спорт
Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году
Глава Приморья Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр 2036 года.
ТАСС 03:14
Здоровье
Специалисты рассказали всю правду о гомеопатии
В нашем материале специалисты расскажут, так ли безопасно лечение гомеопатическими препаратами.
Planet Today 01:10
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05