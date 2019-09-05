Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
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Владимир Путин
Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но, исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём, в том числе и с официальными властями. Думаю, что в ближайшее время это станет известно.
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