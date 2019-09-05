Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной

Музыка Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17 Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.

Происшествия В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком В японском городе Иокогама поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком.

Армия и оружие Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57 Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.

Экономика В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.

Происшествия Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».

Авто Hyundai покажет новый пикап в мае 2020 года Корейский автопроизводитель Hyundai собирается показать свой первый пикап средних размеров, известный под индексом NX4-OB, в мае следующего года.

Общество В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека.

Футбол Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака» Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.

Политика Путин посчитал странной невыдачу Японией виз крымчанам Российский лидер Владимир Путин посчитал странным, что Япония не выдает визы жителям Крымского полуострова, хотя Россия со своей стороны пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов.

Армия и оружие СМИ: новый бомбардировщик США В-21 «научат» сбивать истребители Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Транспорт Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.

Интернет Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.

Политика Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

Футбол Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.

Экономика Иск «Росгосстраха» на 148,8 млрд рублей из-за бренда отправлен на новое рассмотрение Суд по интеллектуальным правам вернул на новое рассмотрение иск "Росгосстраха" на 148,8 млрд рублей к "Капитал лайф страхование жизни" (до сентября 2018 года называлась "РГС жизнь") об использовании товарного знака "Росгосстраха".

Шоу-бизнес Как Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, узаконили свои отношения.

Экономика Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Экономика Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.