Политика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
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Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
Российская газета 14:20
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 20 человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек.
Аргументы недели 10:01
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Происшествия
В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком
В японском городе Иокогама поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком.
RT на русском вчера в 23:54
Армия и оружие
Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57
Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.
RT на русском 14:07
Экономика
В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей
Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
РБК 14:09
Происшествия
Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина
В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».
ФАН 12:29
Авто
Hyundai покажет новый пикап в мае 2020 года
Корейский автопроизводитель Hyundai собирается показать свой первый пикап средних размеров, известный под индексом NX4-OB, в мае следующего года.
Discover24 07:09
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря
Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека.
ТАСС 10:10
Футбол
Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Политика
Путин посчитал странной невыдачу Японией виз крымчанам
Российский лидер Владимир Путин посчитал странным, что Япония не выдает визы жителям Крымского полуострова, хотя Россия со своей стороны пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов.
Газета.Ru 06:07
Армия и оружие
СМИ: новый бомбардировщик США В-21 «научат» сбивать истребители
Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.
REGNUM 14:23
Наука
Белки прислушиваются к птицам для обнаружения опасности
Волга-Медиа 12:51
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Интернет
Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС
Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.
Реальное время 08:14
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Футбол
Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.
Спорт-Экспресс вчера в 20:37
Экономика
Иск «Росгосстраха» на 148,8 млрд рублей из-за бренда отправлен на новое рассмотрение
Суд по интеллектуальным правам вернул на новое рассмотрение иск "Росгосстраха" на 148,8 млрд рублей к "Капитал лайф страхование жизни" (до сентября 2018 года называлась "РГС жизнь") об использовании товарного знака "Росгосстраха".
ТАСС 10:43
Авто
Geely объявила старт продаж кроссовера Geely Atlas Pro в Китае
Компания Geely начала продажи нового кроссовера Boyue Pro.
Автоновости дня 08:27
Шоу-бизнес
Как Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, узаконили свои отношения.
Газета.Ru 14:56
Экономика
Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России
Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Коммерсантъ 08:12
Экономика
Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию
Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.
Rambler News Service 09:19
Политика
На ВЭФ началась встреча Путина и Виктора Медведчука
Ранее в четверг Медведчук заявил, что хотел бы встретиться в рамках Восточного экономического форума с президентом РФ Владимиром Путиным, но возможность такой встречи будет зависеть от воли российского лидера.
РИА Новости 06:45