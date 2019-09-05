Политика
РИА НовостиПутин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке вторжения
Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.
Известия 16:03
Кино
Андрей Звягинцев запланировал съёмки нового фильма на 2020 год
Говорит Москва 05:35
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Авто
Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
Автоновости дня 13:21
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон приступил к тренировкам
Sport24.ru 17:32
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру 12:03
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
РИА Новости 10:35
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Культура
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»
Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.
Газета Metro 06:44
Здоровье
Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди
Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.
Народные новости 10:25
Гаджеты
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019
Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
Megaobzor.com 14:55
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе
7Дней.ру 18:00
Экономика
Новый индустриальный парк появится в Тверской области в 2020 году
Напомним, руководство нового индустриального парка «Воронеж» рассчитывает привлечь более 3,3 млрд рублей в качестве инвестиций.
Известия 15:31
Кино
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»
Актуальные Новости 12:50
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия 17:33
Футбол
Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом
Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
ProstoProSport 15:55
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Волейбол
Чем запомнился первый раунд КМ по баскетболу
Со сборной России всё в порядке В матчах первого группового раунда Кубка мира российские баскетболисты показали себя с лучшей стороны — с учётом грандиозных кадровых проблем, две победы в трёх встречах, путёвка во вторую стадию первенства планеты и гарантия участия в квалификационном турнире Олимпиады в Токио следующим летом являются солидным результатом.
RT на русском 17:56
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости 15:51
Происшествия
На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели 15:54
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Политика
Русскоязычный Рабинович поставил на уши украинский Нацсовет по ТВ
На заседании украинского Нацсовета по ТВ и радио, где сегодня рассматривался вопрос о последнем предупреждении (перед лишением лицензии) телеканалу NewsOne, произошла яростная перепалка и стычка между защитниками канала и их оппонентами – националистами-русофобами.
Новый День 08:13
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Авто
Toyota разработала новую платформу для компактных автомобилей
Что наиболее важно, платформа GA-B допускает переменную длину колесной базы, ширину и высоту, предполагая, что Toyota в конечном итоге расширит свою линейку небольших автомобилей, которая состоит из Yaris.
SpeedMe 07:03
Гаджеты
IFA 2019. Sony представила наушники WI-1000XM2
ITZine.ru 08:37