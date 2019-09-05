Политика
РИА НовостиПутин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Экономика
Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
URA.Ru вчера в 09:00
Кино
Вышел финальный трейлер мультфильма «Урфин Джюс возвращается»
В YouTube опубликован финальный трейлер полнометражного мультфильма «Урфин Джюс возвращается».
Культуромания 07:08
Культура
Актриса театра Адыгеи получила титул «Царица России»
Победительницей конкурса «Царица России» стала Асиет Вайкок. О ней известно, что она — заслуженная артистка Адыгеи и Абхазии.
REGNUM 07:22
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Общество
Вице-мэр Сочи дисквалифицирован на полгода по инициативе прокуратуры
По данным прокуратуры, по итогам проверок в адрес господина Толмачева выносились представления об устранении нарушений, чиновник дважды был привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:13
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда вчера в 02:00
Кино
Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
Культуромания 04:57
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Футбол
Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
RT на русском 06:00
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Транспорт
В Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса
В четверг, 5 сентября, в Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса.
Форпост Северо-Запад 03:32
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой
Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Политика
Путин вместе с Моди на катере «Ураган» прибыли на судоверфь «Звезда»
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на остров Русский, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
ПолитРоссия вчера в 02:16
Технологии
В 5 городах Германии заработал 5G
Чтобы пользователи смогли оценить 5G, Deutsche Telekom запустила в продажу Samsung Galaxy 5G и Galaxy Note 10+ 5G, а также Huawei Mate 20X 5G и домашний интернет - HTC 5G Hub.
IT-World 05:37
Шоу-бизнес
Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от супруга
Жена музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова в Instagram рассказала, что часто отдыхает отдельно от своего мужа.
Телепрограмма вчера в 23:51
Космос
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью
Первый в истории выход в открытый космос двух женщин планировался с борта МКС в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра.
РИА Новости 05:09
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38