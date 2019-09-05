Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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Путин: Обмен задержанными между РФ и Украиной будет масштабным

РЕН ТВ05:29

Путин заявил о скором завершении переговоров по обмену с Киевом

РБК06:18

Путин заявил о «финализации» переговоров с Украиной по обмену заключенными

Ведомости05:45

Путин: обмен заключенными с Украиной будет масштабным

Коммерсантъ05:42

О мирном договоре и американских ракетах: ключевые заявления Путина на ВЭФ

РИА Новости07:25

Путин сделал заявление по обмену заключенными c Украиной

Lenta.ru05:28

Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным

RT на русском05:33
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Происшествия

В Донецке произошел второй взрыв за два дня

РБК 09:29
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Происшествия

В Севастополе завели дело по факту смерти женщины у больницы

Уголовное дело по факту смерти пожилой женщины на лавочке у больницы завели в Следственном комитете Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.
Независимое телевидение Севастополя 11:50
Армия и оружие

Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Общество

Канатоходец сорвался при прохождении между башнями «Москва-Сити»

Очевидцы засняли канатоходца, который сорвался между башнями делового центра «Москва-Сити».
РБК 11:53
Футбол

Футболист ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит до семи месяцев

РИА Новости 11:46
Происшествия

На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей

Коммерсантъ 06:19
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Кино

Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Политика

К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Футбол

Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»

Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Авто

ГАЗ создаст преемника «Валдая»

Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета 10:00
Кино

Уилл Поултер получил роль в сериале «Властелин колец»

Актуальные Новости 05:59
Армия и оружие

США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет

Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
Восток-Медиа 10:39
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $62 впервые с начала августа

По состоянию на 18:00 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне выросла до $62,38 за баррель.
REGNUM 11:24
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Культура

Звезды «Уральских пельменей» объявили о последнем туре после раскола

РИА Новости 10:56
Здоровье

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Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.
Народные новости 10:25
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала зажигательный танец младшей дочери

Вчера Ксения показала, как девочка решила исполнить танец для всей семьи под песню Егора Крида «Сердцеедка».
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Происшествия

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
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