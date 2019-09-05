Политика
РИА НовостиПутин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Общество
В российских ПТУ сократят устаревшие специальности
11 августа министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что из списка уйдет около 100 специальностей, которые уже устарели, исчезают или изменились так, что необходимые навыки по ним можно получить на краткосрочных курсах, указывал ТАСС.
Ведомости 10:18
Гаджеты
Bloomberg: Apple вернёт Touch ID в iPhone в 2020 году
В прошлом месяце известный аналитик из TF International Мин-Чи (Ming-Chi Kuo) тоже заявил о намерении Apple вернуть сканер отпечатков пальцев Touch ID в смартфоны iPhone.
3DNews 09:27
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 20 человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло 20, сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.
РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ
Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Армия и оружие
В США призвали нарастить сбор данных о планах других стран в космосе
Заместитель главы Космического командования ВВС США генерал-майор Джон Шо заявил, что американская разведка должна нарастить сбор данных о планах стран-противников в космосе.
RT на русском 09:53
Экономика
Компании РФ сформировали большой портфель инвестпроектов, но для их запуска нужен закон о СЗПК - Белоусов
Год назад именно письмо А.Белоусова об изъятии сверхприбылей у компаний-экспортеров, заработавших на благоприятной конъюнктуре и ослаблении рубля, запустило дискуссию, которая трансформировалась в создание рабочей группы на площадке РСПП и правительства.
Финмаркет 09:45
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Киберспорт
Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere
Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Здоровье
Женщина рассказала о страданиях из-за огромной груди
26-летняя Элис Уискин (Alice Whiskin) заявила, что из-за груди 13 размера не может нормально жить.
Lenta.ru вчера в 23:56
Политика
На Украине через суд намерены закрыть телеканал NEWSONE
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд, чтобы лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его.
RT на русском 07:46
Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Происшествия
В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей.
Интерфакс 06:45
Кино
Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
Культуромания 04:57
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Футбол
«Спартак» объявил об уходе главы медицинского департамента
Московский «Спартак» объявил на официальном сайте об уходе из команды главы медицинского департамента Михаила Вартапетова.
РБК 09:47
Экономика
Изменить механизм выплат накопительных пенсий предлагают в ПФР
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год – 8846 рублей.
Солидарность 02 сентября в 11:19
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58