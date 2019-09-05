Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

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