Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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Готовые к обмену с Украиной пленные испугались, что их «кинут»

Московский Комсомолец09:20

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RT на русском05:33

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

РИА Новости05:57

Путин: обмен заключенными с Украиной будет масштабным

Коммерсантъ05:42

Путин: Обмен задержанными между РФ и Украиной будет масштабным

РЕН ТВ05:29

Путин сделал заявление по обмену заключенными c Украиной

Lenta.ru05:28

Путин заявил о скором завершении переговоров по обмену с Киевом

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Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
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Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
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Прогулочный катер затонул в Крыму

RT на русском 08:17
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Газета.Ru 09:25
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Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в РФ

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Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
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Вести.Ru 07:59
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Армия и оружие

США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет

Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
Восток-Медиа 10:39
Общество

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Общество

Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья

Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого лишили жилья и выселили из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи городских властей.
Lenta.ru вчера в 09:56
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Черчесов: В матче с Шотландией сыграют те, кто будет делать результат

Life.ru 10:28
Общество

Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка

Газета.Ru 01:12
Общество

Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей

Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Общество

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС 13:35
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Происшествия

Самолет Boeing 777 получил повреждение двери трапом в Шереметьево

Самолет Boeing 777, выполнявший рейс Пекин - Москва, после высадки пассажиров в аэропорту Шереметьево получил повреждения двери телетрапом.
Агентство Москва 12:23
Космос

Робота Федора включили перед отправкой с МКС на Землю

РБК 13:35
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Происшествия

Суд отправил активиста Котова в колонию на четыре года

Газета.Ru 13:27
Происшествия

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
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Ермолаев уверен, что Зеленский боится «суровой реальности»

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Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
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Вартапетов поблагодарил «Спартак»

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, который покидает свой пост, рассказал о причинах данного решения.
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На экраны выходит фильм "Куда ты пропала, Бернадетт?"

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