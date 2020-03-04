Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.
ТАСС01:31

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Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия02:18

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Газета.Ru01:59

Путин: Россия уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «одним щелчком пальцев»

Комсомольская правда01:56

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском01:34

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин: Правительство должно принять меры для роста доходов россиян

РЕН ТВ01:38
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Общество

Правительство временно запретило вывозить медизделия из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Газета.Ru 01:20
Общество

В Саратове снова сорван аукцион по строительству школы в «Авиаторе»

КП - Саратов 00:06
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Политика

Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии

Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
REGNUM 00:13
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 10:03
Экономика

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
Lenta.ru 01:27
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Здоровье

Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса

Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса.
Piter.tv 01:31
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия вчера в 17:23
Армия и оружие

Побывавшие в портах Европы корабли ВМС США поместят на карантин

Корабли Шестого флота ВМС США, побывавшие в любом из европейских портов, будут помещены на двухнедельный карантин до того, как смогут зайти в следующий порт.
Российская газета вчера в 21:13
Кино

Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

Культуромания 02 марта в 09:35
Общество

Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира

МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
Российская газета 00:42
Общество

В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости 01:54
Политика

Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Аргументы недели вчера в 06:08
Общество

Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС поделился мнением, чем, на его взгляд, отличается экономическая стабильность от застоя.
Известия 01:38
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий вчера в 00:55
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБК 02 марта в 14:45
Авто

Geely создаст спутники для беспилотных машин

Благодаря сети из низкоорбитальных спутников появится возможность обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, точной навигации и облачных сервисов для автомобилей, имеющих автоматические системы управления, ПО которых можно будет обновлять «по воздуху».
CarsWeek.ru 02:04
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Происшествия

Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа у пассажира

RT на русском 00:37
Экономика

Сбербанк уступил первое место в списке сильнейших банковских брендов

Сбербанк уступил первенство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира.
Компания 00:43
Энергетика

Нефть поднялась выше $53 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.
REGNUM 02 марта в 21:46
Армия и оружие

Су-34М обещали «Циркон»

Морской многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34М («морской»), работы над которым были отложены по «нетехническим причинам», обещали оснастить противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс» и «Циркон», пишет военный эксперт Максим Климов в «Военно-промышленном курьере».
Lenta.ru 01:08
Транспорт

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

РБК вчера в 22:19
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Происшествия

В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх

В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Газета.Ru вчера в 14:17
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о погибшем и пяти пострадавших на Донбассе

В штабе ООС на Донбассе заявили, что 3 марта был убит 1 украинский военный, еще 5 были ранены.
Московский Комсомолец 01:35
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