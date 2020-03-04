Политика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.ТАСС01:31
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Путин: Россия уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «одним щелчком пальцев»
Комсомольская правда01:56
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Общество
Правительство временно запретило вывозить медизделия из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Политика
Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии
Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Экономика
В России усомнились в реализации плана по снижению бедности
В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Здоровье
Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса
Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Армия и оружие
Побывавшие в портах Европы корабли ВМС США поместят на карантин
Корабли Шестого флота ВМС США, побывавшие в любом из европейских портов, будут помещены на двухнедельный карантин до того, как смогут зайти в следующий порт.
Кино
Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»
Общество
Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира
МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
Общество
В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Политика
Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Общество
Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС поделился мнением, чем, на его взгляд, отличается экономическая стабильность от застоя.
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Авто
Geely создаст спутники для беспилотных машин
Благодаря сети из низкоорбитальных спутников появится возможность обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, точной навигации и облачных сервисов для автомобилей, имеющих автоматические системы управления, ПО которых можно будет обновлять «по воздуху».
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Экономика
Сбербанк уступил первое место в списке сильнейших банковских брендов
Сбербанк уступил первенство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира.
Энергетика
Нефть поднялась выше $53 за баррель
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.
Армия и оружие
Су-34М обещали «Циркон»
Морской многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34М («морской»), работы над которым были отложены по «нетехническим причинам», обещали оснастить противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс» и «Циркон», пишет военный эксперт Максим Климов в «Военно-промышленном курьере».
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Происшествия
В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх
В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о погибшем и пяти пострадавших на Донбассе
В штабе ООС на Донбассе заявили, что 3 марта был убит 1 украинский военный, еще 5 были ранены.