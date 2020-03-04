Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.

с чего всё началось

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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