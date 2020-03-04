с чего всё началось

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Гаджеты В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада Как передает ToDay News Ufa, речь – о PlayStation 5 и контроллере DualShock 5. Изображения созданы ресурсом LetsGoDigital в сотрудничестве с Concept Creator.

Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

Здоровье В Польше зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом В Польше зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, сообщают польские СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Общество Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком» В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

Общество Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеоролик, на котором российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко приносит извинения известной телеведущей Тине Канделаки.

Наука Обнаружили более агрессивный подтип коронавируса После вмешательства в течение эпидемии человека возник более агрессивный подтип L, обнаруженный к настоящему времени 70% заболевших.

Политика Путин предложил внести в Конституцию Бога В профильный комитет Госдумы поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции Президент предложил сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа и указать в Конституции, что Россия — правопреемник СССР.

Происшествия В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.

Происшествия Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.

Политика «Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2» Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».