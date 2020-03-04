Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Кино
Pornhub покажет документальный фильм без порно
Гаджеты
В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада
Как передает ToDay News Ufa, речь – о PlayStation 5 и контроллере DualShock 5. Изображения созданы ресурсом LetsGoDigital в сотрудничестве с Concept Creator.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Футбол
«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России
В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом", который обыграл в гостях "Ахмат" - 2:1.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Здоровье
В Польше зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом
В Польше зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, сообщают польские СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Политика
Гончаренко: проблемы Украины связаны с Зеленским, а не с отставленным правительством
Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал, что все проблемы, которые в настоящее время существуют на Украине связаны именно с личностью самого главы страны Владимира Зеленского.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Авто
Volkswagen ID.4 станет первым кроссовером марки на батарейках
Фото: Volkswagen Сообщается, что новинка сможет проехать около 500 километров на одном заряде.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Общество
Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеоролик, на котором российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко приносит извинения известной телеведущей Тине Канделаки.
Наука
Обнаружили более агрессивный подтип коронавируса
После вмешательства в течение эпидемии человека возник более агрессивный подтип L, обнаруженный к настоящему времени 70% заболевших.
Армия и оружие
Генсек НАТО прокомментировал миграционный кризис на границе Греции
Нелегальную миграцию через границы Европы из Турции необходимо пресекать, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Политика
Путин предложил внести в Конституцию Бога
В профильный комитет Госдумы поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции Президент предложил сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа и указать в Конституции, что Россия — правопреемник СССР.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Здоровье
Специалисты рассказали, как поститься без вреда для здоровья
Эксперты назвали ключевые правила, которые позволят поститься без какого-либо вреда для здоровья.
Происшествия
В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента
Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Происшествия
Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак про отношения с Земфирой и Сурковым
Актриса и режиссер Рената Литвинова в интервью Ксении Собчак рассказала об отношениях с певицей Земфирой.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Истребители МиГ-35 оснастят системой защиты от критических перегрузок
«Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолётах», — заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.