Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Читать в источнике
Комментировать5,1K
с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК02:44

Подробнее о событии

Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Газета.Ru11:55

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия02:18

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК03:51

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ02:32

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русском05:52

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Авто

Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным

Motor вчера в 06:23
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Политика

Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на пост главы МИД Дмитрия Кулебу, а на пост министра обороны — генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана.
Rambler News Service 12:15
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу

Итог 3:2, и в полуфинал идет «Спартак». Полуфинальные поединки Кубка России состоятся 23 апреля.
BFM.ru 15:26
Общество

Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом

Московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 13:52
Хоккей

«Автомобилист» проиграл «Сибири» в матче Кубка Гагарина

Газета.Ru 12:05
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости 13:28
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС 13:45
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru 19:11
Энергетика

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Известия 12:20
Футбол

Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Soccer.ru 14:34
Экономика

Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:31
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше после обновления

В Интернете появились информация, что после обновлений Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше.
ToDay News Ufa 02:13
Здоровье

В Самарской области до конца года внедрят новые электронные медсервисы

Новые электронные сервисы по оказанию медицинских услуг внедрят в Самарской области до конца года.
REGNUM 06:51
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс 05:53
Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Коммерсантъ 13:46
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
Политика

Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Известия 18:36
Общество

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.
РИА Новости 19:54
Футбол

Клопп: «Моё мнение о коронавирусе не имеет значения, я не разбираюсь»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Челси" (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии ответил на вопрос о том, что он думает о проблеме распространения коронавируса.
Soccer.ru вчера в 23:18
Кино

Новое видео со съёмок «Матрицы 4» показало сцену массовых беспорядков

REGNUM 19:56
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости 04:24
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка

В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
Профиль 04:00
Наука

Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Ёлдаш 10:39
Общество

Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией

Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Взгляд.ру 09:20
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Газета.Ru 12:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное