Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Общество
Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
Военнослужащие армии Сирии обнаружили у города Кафр-Джум в провинции Алеппо крупный склад вооружений и боеприпасов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили представители сирийской армии.
Футбол
Тедеско: надеюсь, что Бакаев сможет сыграть с «Краснодаром»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о травме полузащитника Зелимхана Бакаева, который получил сотрясение мозга в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2). Хавбек был заменён в перерыве, вместо него на поле вышел Гус Туль.
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Политика
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи
В Китае за истекшие сутки 31 человек скончался вследствие заражения коронавирусом COVID-19, выявлено 139 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Политика
Песков пояснил поправку о народе в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Фигурное катание
Лью с тренером пришла посмотреть короткую программу юношей на ЮЧМ
В среду 4 марта в Таллине короткой программой парней стартовал чемпионат мира среди юниоров.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Здоровье
За какие лекарства лишают прав: разбираемся на примерах
Недавно препараты, запрещающие вождение, предложили пометить специальным знаком: мысль неплохая, но полностью проблемы не решит.
Гаджеты
Windows 7 установлена у четверти пользователей PC
Ещё в середине января Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Однако, как информирует сайт NetMarketShare, «семёркой» пользуется ещё порядка четверти пользователей.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Музыка
Ани Лорак презентовала клип на новую песню
Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.
Происшествия
На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции
Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
Экономика
ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках
Международная конфедерации обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Политика
Баир Жамбалов заявил об уходе с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Депутаты Народного Хурала Бурятии сегодня перед началом сессии планировали рассмотреть вопрос о принудительном сложении полномочий вице-спикера парламента Баира Жамбалова, сообщают местные СМИ.
Происшествия
В Приморье из-за снегопада произошло 160 ДТП за сутки
Во время снегопада в Приморье произошло 160 ДТП, в которых получили повреждения 330 машин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД РФ.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Политика
Суд Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук, который ранее был задержан полицией на болгаро-греческой границе по запросу России, вышел на свободу.