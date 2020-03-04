с чего всё началось

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Армия и оружие Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо Военнослужащие армии Сирии обнаружили у города Кафр-Джум в провинции Алеппо крупный склад вооружений и боеприпасов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили представители сирийской армии.

Футбол Тедеско: надеюсь, что Бакаев сможет сыграть с «Краснодаром» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о травме полузащитника Зелимхана Бакаева, который получил сотрясение мозга в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2). Хавбек был заменён в перерыве, вместо него на поле вышел Гус Туль.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Политика Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи В Китае за истекшие сутки 31 человек скончался вследствие заражения коронавирусом COVID-19, выявлено 139 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Авто Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.

Гаджеты Windows 7 установлена у четверти пользователей PC Ещё в середине января Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Однако, как информирует сайт NetMarketShare, «семёркой» пользуется ещё порядка четверти пользователей.

Музыка Ани Лорак презентовала клип на новую песню Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.

Происшествия На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.

Экономика ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках Международная конфедерации обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.

Происшествия Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.

Происшествия В Приморье из-за снегопада произошло 160 ДТП за сутки Во время снегопада в Приморье произошло 160 ДТП, в которых получили повреждения 330 машин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД РФ.