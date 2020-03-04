Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
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Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

РБК 20:11
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Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
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Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи

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РЕН ТВ 12:50
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Газета.Ru 10:00
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Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
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Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
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Лью с тренером пришла посмотреть короткую программу юношей на ЮЧМ

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За какие лекарства лишают прав: разбираемся на примерах

Недавно препараты, запрещающие вождение, предложили пометить специальным знаком: мысль неплохая, но полностью проблемы не решит.
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Windows 7 установлена у четверти пользователей PC

Ещё в середине января Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Однако, как информирует сайт NetMarketShare, «семёркой» пользуется ещё порядка четверти пользователей.
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Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

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StarHit.ru вчера в 08:00
Музыка

Ани Лорак презентовала клип на новую песню

Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.
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Происшествия

На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции

Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
РИА Новости 20:56
Экономика

ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Международная конфедерации обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
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Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

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Баир Жамбалов заявил об уходе с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Депутаты Народного Хурала Бурятии сегодня перед началом сессии планировали рассмотреть вопрос о принудительном сложении полномочий вице-спикера парламента Баира Жамбалова, сообщают местные СМИ.
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В Приморье из-за снегопада произошло 160 ДТП за сутки

Во время снегопада в Приморье произошло 160 ДТП, в которых получили повреждения 330 машин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД РФ.
МИР 24 20:47
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
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Суд Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук, который ранее был задержан полицией на болгаро-греческой границе по запросу России, вышел на свободу.
Rambler News Service вчера в 09:25
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Жители района в Алтайском крае пожаловались на «больничный беспредел»

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