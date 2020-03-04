Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБКвчера в 02:44

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Коммерсантъвчера в 02:32

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Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБКвчера в 03:51

Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Газета.Ruвчера в 11:55

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

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URA.Ruвчера в 02:18

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАССвчера в 01:31
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.
РИА Новости вчера в 21:22
Происшествия

Северный флот назвал причину взрыва в воинской части под Мурманском

REGNUM 00:57
Биатлон

В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова

«МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.
REGNUM вчера в 21:57
Армия и оружие

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Вести.Ru вчера в 19:14
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Экономика

ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
Известия вчера в 20:02
Технологии

Распознавание голосовых сообщений начала тестировать «ВКонтакте»

Популярная российская соцсеть «ВКонтакте» начала тесты по распознаванию голосовых сообщений.
Live24 вчера в 09:59
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»

Газета.Ru вчера в 21:56
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru 03 марта в 18:27
Происшествия

Роналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
REGNUM 00:57
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Космос

В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
ForPost 03 марта в 01:25
Авто

Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla

По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Новые автомобили 03 марта в 23:28
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru 03 марта в 08:00
Общество

В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
РИА Новости 00:44
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Политика

Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьер-министра

Большинство депутатов в Верховной Раде Украины отправили в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Деловое.ТВ вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Экономика

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Газета.Ru вчера в 06:12
Общество

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Культура

Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

REGNUM вчера в 03:15
Происшествия

В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess

Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в Минздраве Приморского края.
РБК 01:09
Армия и оружие

В Минобороны заявили о сращивании постов Турции и террористов в Идлибе

Результатом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Анкарой стало сращивание турецких наблюдательных постов с укрепленными районами террористов.
Профиль вчера в 00:40
Общество

Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки

Диетолог Ирина Лизун уверена: если вы чистите яблоко, то выкидываете в мусор очень полезную часть продукта.
РИА Новости вчера в 19:07
Экономика

ЦБ стал активнее закупать золото на фоне коронавируса

Центробанк ускорил накопления золотых резервов на фоне роста неопределенности в глобальной экономике и распространения коронавируса.
Известия вчера в 11:58
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости вчера в 01:30
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости вчера в 02:42
Футбол

Жена Мамаева рассказала о положительном влиянии колонии на мужа

Жена хавбека «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала, почему пребывание в колонии общего режима положительно повлияло на ее мужа, передает Donday.
ProstoProSport вчера в 08:15
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Технологии

Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10

Моя Москва.онлайн вчера в 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
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