с чего всё началось

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Кино Режиссер «Бэтмена» показал новый бэтмобиль Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.

Энергетика «Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Космос NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).

Экономика Бизнес удвоил привлечение денег за счет передачи долгов клиентов Российский бизнес за три года удвоил привлечение средств за счет передачи факторинговым компаниям и банкам задолженности своих контрагентов и клиентов: если в 2016 году таким способом было получено 1,5 трлн руб. финансирования, то в 2019 году — уже 3,1 трлн руб. (плюс 18% к 2018 году), что соответствует 2,8% от ВВП.

Происшествия В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.

Происшествия Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.