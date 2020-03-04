Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый бэтмобиль
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Энергетика
«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Космос
NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева подала на развод после измены супруга
Жена телеведущего рассказала "Стархиту", что могла бы разойтись мирно, если бы не одно "но". Константин Ивлев хочет отобрать дочь Машу.
Экономика
Бизнес удвоил привлечение денег за счет передачи долгов клиентов
Российский бизнес за три года удвоил привлечение средств за счет передачи факторинговым компаниям и банкам задолженности своих контрагентов и клиентов: если в 2016 году таким способом было получено 1,5 трлн руб. финансирования, то в 2019 году — уже 3,1 трлн руб. (плюс 18% к 2018 году), что соответствует 2,8% от ВВП.
Армия и оружие
В Идлибе турецкая армия сбила самолет ВВС Сирии
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Происшествия
В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Наука
Специалисты Третьяковки раскрыли тайну картины Дмитрия Левицкого
Общество
В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек
Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек.
Экономика
Госдума 11 марта может принять социальные поправки в бюджет-2020
Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель.
Музыка
Букмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении
Происшествия
Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Политика
В турецком парламенте подрались депутаты
Политика
Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет
Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».
Политика
Блумберг выходит из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Футбол
Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура ЧР
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром", сообщается в микроблоге Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.