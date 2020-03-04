Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

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Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК03:51

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ02:32

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин: Что сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть?

Росбалт02:44

Путин объяснил сложность избавления России от нефтезависимости

Lenta.ru04:29
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Политика

Рада назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины

Ранее в среду Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины, на котором он работал с 29 августа 2019 года.
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Ученые создали модель, прогнозирующую процесс адаптации микробов к потеплению океанов

Группа ученых из Южно-Калифорнийского университета считают, что облик и состояние Земли через 50-100 лет будет зависеть от того, как микробы отреагируют на изменение климата.
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Протоиерей Смирнов заявил о бесполезности образования для девочек

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Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

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Газета.Ru 08:47
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Армия и оружие

Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
iReactor 09:38
Хоккей

IIHF допустила отмену чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заявил, что чемпионат мира 2020 года может быть отменен из-за распространения коронавируса.
РБК 07:14
Происшествия

В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента

Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
РИА Новости 10:38
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Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США

По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.
РБК 10:22
Здоровье

Саратовская область сможет избавиться от дефицита медиков лишь через 6 лет

Проблема острого кадрового голода в системе здравоохранения в Саратовской области не будет решена еще в течение 5-6 лет.
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Шоу-бизнес

Шубская и Овечкин рассекретили пол будущего ребенка

На днях стало известно, что пара ждет второго ребенка, и пользователи соцсетей наперебой строили предположения относительно пола будущего малыша.
Пятый канал 00:13
Гаджеты

Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone

В результате Apple согласилась выплатить владельцам старых iPhone до 500 млн долларов, для того, чтобы урегулировать иск.
Astera вчера в 05:33
Армия и оружие

Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб

Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Интерфакс 09:21
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Политика

Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе

Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:22
Гаджеты

Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс

Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
NewInform вчера в 17:53
Происшествия

Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку

На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
РБК 09:48
Авто

Bentley показал двухместный родстер Bacalar на базе Continental GT

Новинка может похвастаться смелым внешним видом, вдохновленным концепт-каром EXP 100 GT, показанным в прошлом году.
CARakoom.com вчера в 06:57
Политика

Президент Путин внес поправки к законопроекту о Конституции в Госдуму

2 марта президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу закон о поправках в Конституцию.
МонаВиста 02 марта в 09:31
Авто

В России под налог на роскошь попали новые автомобили

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Somanyhorses 02 марта в 11:22
Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Общество

Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Московский Комсомолец 08:59
Экономика

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
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Футбол

Кубок России. «Спартак» и ЦСКА определят полуфиналиста турнира

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Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
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Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.
Rambler News Service вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Киркорова подозревают в использовании парика

WomanHit.ru 10:54
Армия и оружие

На видео попал новейший украинский ПТРК

Модернизированную БРДМ-2 от базовой версии отличают новые системы связи, прицелы и системы навигации.
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Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
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Как работают Яндекс.Новости?
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