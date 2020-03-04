Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Кунейтра
Сирийская противовоздушная оборона отражает ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Кунейтра.
Общество
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.
Армия и оружие
Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе
Минобороны Турции сообщило о гибели двух своих военных в Идлибе, еще шестеро ранены.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Общество
В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме доработали проект об ограничении продажи алкоголя в некоторых заведениях, подготовленный депутатами "Единой России", передает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости".
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Экономика
Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики
Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.
Политика
В Турции сообщили об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Турция рассчитывает на достижение консенсуса с Россией относительно ситуации в провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в преддверии визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает агентство Anadolu.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России. В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста.
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Футбол
Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может расторгнуть контракт в одностороннем порядке этим летом.
Происшествия
Директор школы уволился после инцидента с кварцевой лампой
Директор столичной школы №1415 Александр Лебединец уволился после инцидента с кварцевыми лампами.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Кино
Pornhub выпустил фильм без порно
Гаджеты
Финдиректор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
В мобильном сегменте уже достаточно долго присутствуют 10-нанометровые процессоры Intel. Серверные 10-нм решения появятся в этом году.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Культура
Фестиваль «Культурный код» пройдет в Челябинске
Общество
В России изменят систему оплаты больничных листов и декретных отпусков
В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Здоровье
Общественная палата Волгодонска обратилась к премьеру Мишустину
Общественники написали обращение председателю правительства РФ М. В. Мишустину.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Хоккей
В ФХР заявили о риске срыва подготовки сборной РФ к Олимпиаде
Руководство ФХР заявило о возможном срыве подготовки хоккейной сборной России к зимней Олимпиаде 2022 года.