Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБКвчера в 02:44
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Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Общество
Меган Маркл вернется в Великобританию впервые после отказа от привилегий
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения от королевских привилегий.
Здоровье
На Украине зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай коронавируса лабораторно подтвержден на Украине. Об этом заявил во вторник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Политика
Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
Политика
Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Энергетика
ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Авто
Презентован Renault Duster нового поколения
Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом
Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.
Гаджеты
WhatsApp для Android и iOS получил долгожданную тёмную тему
В официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что тёмная тема являлась одной из самых востребованных среди пользователей функций.
Общество
США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
Власти США обвинили российского бизнесмена и владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Футбол
Павлюченко: на месте Гончаренко не пожал бы руку Тедеско
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Здоровье
При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек
Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии его жертвами станут 15 млн человек, а глобальный ВВП «усохнет» на $2,4 триллиона.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Авто
General Motors представил платформу для электрокаров
Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Футбол
В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами из-за коронавируса
Руководство английской Премьер-лиги приняло решение запретить рукопожатия футболистов перед началом матчей, сообщает официальный сайт турнира.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Биатлон
Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место
Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.
Политика
Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
Lockheed Martin убрал Турцию из материалов программы истребителя F-35
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.