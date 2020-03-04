Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
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Сколько лет в «одном щелчке пальцев»: реакция сети на «20 вопросов Путину»

REGNUMвчера в 12:36

Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Газета.Ruвчера в 11:55

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Росбалтвчера в 02:44

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русскомвчера в 05:52
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РБК 06:49
Политика

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

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РИА Новости 12:55
Политика

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ТАСС 11:45
Общество

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Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Энергетика

ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти

Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Российская газета 07:39
Авто

Презентован Renault Duster нового поколения

Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.
CarsWeek.ru вчера в 23:17
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:33
Общество

Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом

Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.
Московский Комсомолец 17:46
Гаджеты

WhatsApp для Android и iOS получил долгожданную тёмную тему

В официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что тёмная тема являлась одной из самых востребованных среди пользователей функций.
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Общество

США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

Власти США обвинили российского бизнесмена и владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов.
Lenta.ru 17:34
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Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
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Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
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В России под налог на роскошь попали новые автомобили

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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