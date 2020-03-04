с чего всё началось

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Политика Путин назвал востребованными поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.

Здоровье На Украине зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом Первый случай коронавируса лабораторно подтвержден на Украине. Об этом заявил во вторник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Политика Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Энергетика ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

Авто Презентован Renault Duster нового поколения Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.

Общество ПМЭФ отменили из-за коронавируса Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".

Общество Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.

Здоровье При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии его жертвами станут 15 млн человек, а глобальный ВВП «усохнет» на $2,4 триллиона.

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Биатлон Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.