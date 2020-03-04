Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБКвчера в 02:44
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Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Общество
Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии
Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
Шоу-бизнес
Шпагат «пластилиновой» Ляйсан Утяшевой привел в восторг ее подписчиков
Видеозапись растяжки, которая привела в восторг поклонников спортсменки, она опубликовала в социальной сети Instagram.
Армия и оружие
Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо
Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
В феврале российский авторынок снизился на 2%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале 2020 года снизились на 2,2% до 119 073 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Политика
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать из России
Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков не видит ничего плохого в том, что часть молодых людей стремится уехать из России.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Общество
В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива
Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
Кино
Тайка Вайтити создаст два мультсериала по «Чарли и шоколадной фабрике»
Тайка Вайтити займётся производством двух новых мультсериалов для Netflix.
Здоровье
Из-за теплой зимы смертность от алкоголя снизилась почти на 40%
По мнению экспертов, теплые зимние температуры снизили нагрузку на здоровье население, из-за чего уменьшились негативные последствия потребления алкоголя.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Песков рассказал, как Путина защищают от коронавируса
В Кремле рассказали, что принимаются все необходимые меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса, передает РИА «Новости».
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Футбол
Кокорин рассказал, что помогает бывшим сокамерникам
Игры
Final Fantasy VII Remake получит боевую систему из другой игры серии
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.