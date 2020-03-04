Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
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Сколько лет в «одном щелчке пальцев»: реакция сети на «20 вопросов Путину»

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RT на русскомвчера в 05:52
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Спорт

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Песков прокомментировал желание части молодежи уехать из России

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Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
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Тайка Вайтити займётся производством двух новых мультсериалов для Netflix.
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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Песков рассказал, как Путина защищают от коронавируса

В Кремле рассказали, что принимаются все необходимые меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса, передает РИА «Новости».
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
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Final Fantasy VII Remake получит боевую систему из другой игры серии

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Как работают Яндекс.Новости?
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