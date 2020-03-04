с чего всё началось

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Футбол Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.

Авто В феврале российский авторынок снизился на 2% Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале 2020 года снизились на 2,2% до 119 073 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.

Политика Песков прокомментировал желание части молодежи уехать из России Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков не видит ничего плохого в том, что часть молодых людей стремится уехать из России.

Биатлон Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Общество РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.

Политика Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Песков рассказал, как Путина защищают от коронавируса В Кремле рассказали, что принимаются все необходимые меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса, передает РИА «Новости».