Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК04 марта в 02:44

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Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Газета.Ru04 марта в 11:55

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru04 марта в 02:18

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК04 марта в 03:51

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ04 марта в 02:32

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия04 марта в 02:18

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русском04 марта в 05:52

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС04 марта в 01:31
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Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Политика

В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
RT на русском вчера в 12:15
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом подтвердился в России

Ранее на территории России было подтверждено только три случая заражения коронавирусом.
Инфо24 вчера в 03:54
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Наука

Ученые назвали простой способ замедлить старение

Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук назвали возраст, в котором проявляются первые признаки ухудшения работы мозга, а также определили, как можно замедлить этот процесс.
РИА Новости 01:01
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Здоровье

Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса

Житель Екатеринбурга, который контактировал с заболевшим коронавирусом, проходит обследование в больнице, симптомов заболевания у него нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
РИА Новости 01:19
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию

Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Псковское агентство информации вчера в 00:15
Политика

ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией

Страны Евросоюза по многим причинам нуждаются в улучшении отношений с Россией и Турцией.
Ридус вчера в 14:23
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Биатлон

МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
ТАСС Спорт 03 марта в 18:01
Гаджеты

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Слово и Дело вчера в 05:27
Биатлон

Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
МК-Спорт вчера в 05:23
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Баскетбол

«Голден Стэйт» проиграл в первом матче после возвращения Карри

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, восстановившийся после перелома руки, вышел на паркет впервые за несколько месяцев.
Чемпионат 01:16
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Политика

Путин попросил депутатов Думы «не перегружать» Конституцию

Нужные решения по поправкам в Конституцию уже найдены, необходимо не перегружать Основной закон.
РБК вчера в 17:23
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ вчера в 09:16
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Инфорос вчера в 05:40
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Экономика

Киев незаконно продал акции украинской «дочки» ВЭБа

Украина в нарушение международных норм продала акции украинской дочки ВЭБа – Проминвестбанка – неизвестному покупателю, передает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.
Радио Sputnik вчера в 02:25
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Здоровье

У молодых россиянок стали чаще выявлять рак груди

URA.Ru вчера в 21:05
Происшествия

Утопившую своих детей на Камчатке женщину признали вменяемой

Следователи Вилючинска на Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.
REGNUM вчера в 21:50
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

News.ru 00:29
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