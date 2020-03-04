с чего всё началось

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Хоккей «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Наука Ученые назвали простой способ замедлить старение Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук назвали возраст, в котором проявляются первые признаки ухудшения работы мозга, а также определили, как можно замедлить этот процесс.

Здоровье Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса Житель Екатеринбурга, который контактировал с заболевшим коронавирусом, проходит обследование в больнице, симптомов заболевания у него нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Шоу-бизнес Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.

Биатлон МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Экономика Секретный экспорт России составил более $55 млрд Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.

Общество В Москве простились с мужем блогера Диденко 28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.

Происшествия В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".

Экономика Киев незаконно продал акции украинской «дочки» ВЭБа Украина в нарушение международных норм продала акции украинской дочки ВЭБа – Проминвестбанка – неизвестному покупателю, передает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.